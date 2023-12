Llano y las primeras medidas de Milei: "Restituyen la autonomía de la voluntad"

En las últimas horas, se especuló que la diputada mendocina por La Libertad Avanza (LLA), Mercedes Llano, formaría parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, espacio que tendrá la tarea de analizar el mega DNU que anunció hace unos días Javier Milei. En diálogo con Metaverso, de Ciudadano.News, la legisladora confirmó que no integrará el organismo parlamentario.

-¿Existe la posibilidad de que usted forme parte de la Bicameral de Tratamiento Legislativo?

- No, circuló mi nombre, pero no voy a formar parte de esa comisión. Es que simplemente nunca me anoté para integrar esa comisión, tengo un perfil que entiendo puede aportar en otros ámbitos, me he especializado en temas de reforma del estado, de empleo público, así que, me anoté para participar en otras comisiones que entiendo que dado mi experiencia puedo aportar más. Es una comisión en la que seguramente puedan realizar un gran aporte quienes tengan formación en derecho, no es mi caso, soy politóloga, doctora en gobierno, tengo doctorados en gestión pública.

-En el marco de las sesiones extraordinarias, ¿cuál es el proyecto legislativo más importante que presentó el presidente?

-En primer lugar, la más importante es el programa integral, en el que se van a incluir otras medidas que buscan desregular la economía: restituir la autonomía de la voluntad, de preservar los derechos individuales, derecho como el de la propiedad, entre otros e introducir competencia al sistema. Es un amplio paquete de reformas que buscan introducir un cambio de régimen que nos va a reconducir por la senda correcta. Después hay otra serie de reformas muy importantes, la reforma ligada a la boleta única para desterrar el fraude electoral en nuestro país, entre otras ventajas que presenta. Pero hoy, en un marco de emergencia, de crisis inédita, con una proyección de un escenario de hiperinflación, urge combatir la inflación. Urge introducir una batería de reformas para estabilizar la economía y reconducirnos por la senda del crecimiento, con un proyecto de estado liberal que es el único que nos garantizará el cambio.

-¿Qué dice el proyecto de Javier Milei al respecto de la reforma de impuestos a bienes personales?

-Hay reformas que las estamos estudiando y unas sobre las que no tenemos información, así que, pormenorizadamente, no puedo opinar.

-¿Cómo ve la manifestación que hace la CGT en contra del DNU?

-Claramente, el avance es sobre los privilegios de los sindicatos, una reforma que busca erradicar privilegios y todos los procesos de intermediación, que lo único que favorece es a los sindicatos y produce competencia. Pues tendrán que competir y no tener cautivos a los trabajadores, toca privilegios, toca intereses claramente y es por ello que se van a levantar y van a resistir esta reforma. Es a lo que se comprometió Javier, a erradicar las castas y todo el bagaje de intereses que ellos defienden. Busca cerrar una república corporativa que ha instaurado el populismo, recordemos que gran parte de esas leyes vienen del gobierno de (Juan Carlos) Onganía, de (Jorge Rafael) Videla y lo que busca es derogar todas esas leyes intervencionistas que lo único que han hecho es cercenar las libertades individuales.

-¿Cuál cree puede ser el destino final o si se logra o no aprobar esta ley ómnibus y este DNU?

-Combatir la inflación, falta todavía, son primeros paquetes. Si se va a aprobar o no, tiene que pasar por la Bicameral y después tienen que pronunciarse las dos cámaras, necesita el rechazo de ambas cámaras para que se desestime, pero entiendo prosperará porque hay grandes sectores de la política que adhieren al discurso liberal y que son conscientes de la profunda crisis que estamos atravesando.

-Dijo el presidente que en caso de que no le aprueben el DNU llamaría a un plebiscito, ¿esto no sería caer en un autoritarismo por parte de Javier Milei?

-Tengo que analizar para responder, de todos modos, él cuenta con un amplísimo respaldo popular. Es la sociedad que ha desarrollado un espíritu crítico y que a gritos pide un cambio de modelo, él está cumpliendo con su programa de gobierno y sus promesas electorales.