Reconstrucción del peronismo: sin la presencia de líder y la tarea de la CGT

El peronismo como fuerza política está pasando por un duro momento, en una autocritica profunda, luego de haber pedido la presidencia a manos de Javier Milei. Hoy su rol es de oposición y no coinciden para nada con las medidas económicas de La Libertad Avanza (LAA).

El exintendente de Tunuyán, provincia de Mendoza, y actual diputado nacional de Unión por la Patria (UxP),Martín Aveiro, conversó con Sin Verso de Ciudadano.News y realizó un contundente diagnostico del peronismo.

Sin perder el tiempo sobre un balance de la derrota sufrida en los comicios presidenciales, el exjefe municipal arremetió no con Alberto Fernández, sino con sus exministros de Economía. “Que me digan cómo le escapó Martín Guzmán o Sergio Massa con la economía. Soy peronista, pero no soy el padre de ellos. Planteo los errores que hemos cometido", expresó.

“Si la gente votó para cambiar el pasado, no vivamos del pasado, hagamos algo para cambiar el presente. De verdad que no hay con quién hablar, no hay ministros", agregó.

Por otra parte, el legislador de UxP sostuvo que "el mayor problema es que el peronismo no es como en 2001 cuando tenías 10, 12 personas listas para poder sacar cambiar esta situación". "Hoy el peronismo no lo tiene y está en un proceso de transición muy complicado después de una derrota muy fuerte", dijo.

Al ser consultado sobre las nuevas figuras del movimiento, Aveiro señaló que están "en los gobernadores peronistas" y se animó a destacar sobre esos jefes provinciales a Axel Kicillof. Aunque, fue critico y expresó que el bonaerense "es una opción, pero no es su momento". "Tiene que empezar a construir con consenso y abrazando a todos. Porque en el peronismo nunca sobra nadie", sostuvo.

"Pero es importante el rol que puede llevar junto también a la CGT y el movimiento obrero. Tiene que volver a ocupar el protagonismo dentro del peronismo. Hay que ver cómo se sale adelante para construir una buena acción", cerró.