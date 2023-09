Los triunfos radicales en 5 provincias envalentonaron a Juntos por el Cambio

Con la victoria de Alfredo Cornejo en los comicios de la provincia de Mendoza, la Unión Cívica Radical (UCR) gobernará en 5 provincias a partir del 10 de diciembre y le permitirá a Juntos por el Cambio, en caso de ganar las elecciones presidenciales, una cuota importante "gobernalidad", lo que, según algunos dirigentes de la alianza, le hizo falta a Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Para el 2024, la UCR será gobierno en Jujuy con Carlos Sadir, en Corrientes con Gustavo Valdés, en Santa Fe con Maximiliano Pullaro, en Chaco con Leandro Zdero, y en Mendoza con Alfredo Cornejo. Con este escenario, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al legislador porteño Marcelo Gounman para conocer sobre el porqué las provincias optaron por el radicalismo y no por las fórmulas que integran Unión por la Patria (UxP).

“Estamos conformes con la performance que el partido en todo el país porque ratifican un camino de conducción partidaria que lleva muchos años. Las sociedades premian buenas gestiones, ratifican buenos caminos. En el caso de Santa Fe, hay una demanda tan fuerte por la construcción de una situación de paz y armonía en una de las principales ciudades, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Eligieron a Maximiliano Pullaro en Santa Fe y me parece que corona con la idea de Patricia Bullrich”, expresó el diputado de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del bloque UCR-Evolución, cuyo líder es el economista Martín Lousteau.

-En caso de que gane Javier Milei, ¿cómo se ven gobernando esta cinco provincias con un gobierno nacional de un color muy distinto?

- Entramos en un territorio de fantasía porque nadie puede asegurar cuál es el programa de Javier Milei porque había comenzado con una serie de propuestas, a las cuales las revirtió casi todas. Por lo tanto, hoy el estado de las propuestas de Milei es básicamente un proceso de reversión del conjunto de las propuestas, que le había formulado a la sociedad. No están diciendo lo que van a hacer, sino lo que no van a hacer y me parece que para la sociedad será muy difícil elegir a alguien que dice lo que no va a hacer todo el tiempo. Hay un equipo muy grande y sólido construido alrededor de la figura de Carlos Melconian, compuesto por un programa que ha sido expresado y que tiene características claras y representa el momento histórico de Argentina que demanda y reclama.

-Una frase de Luis Petri sobre las políticas de Milei fue que venía reculando en chancletas, pero más allá de esto, decir esto también un poco de subestimar al electorado de La Libertad Avanza…

-En las PASO hubo una expresión de bronca y fue absolutamente razonable, quien diga que la sociedad argentina está equivocándose por haber optado una mecánica de expresión o haber utilizado una candidatura para expresar esa bronca, es un soberbio. Estoy lejos de serlo, pienso que es razonable y digo que la consecuencia hacia esa decisión será muy grave para todos los argentinos. Tenemos que ser muy finos para pensar en quién vamos a depositar la confianza de construir. Creo que el camino de Milei es el equivocado, pero también lo digo sosteniéndome de la historia argentina. El 80% de la democracia fue gobernada por el Partido Justicialista. Entonces, por qué vamos a responsabilidad a todo el sistema político del fracaso de los 40 años de la democracia.

-Patricia Bullrich manifestó los próximos objetivos de su campaña: ganar la provincia de Entre Ríos, luego ganar CABA y luego la provincia de Buenos Aires, ¿cómo viene la campaña de Néstor Grindetti con todo esto?

-Está recorriendo bien la provincia de Buenos Aires y lo mismo hace Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora nos integramos a la campaña de Juntos por el Cambio y tenemos expectativas de ratificar el Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y lo mismo en relación con el de la provincia de Buenos Aires. Reconocemos una mayor dificultad en tratar de ganar en provincia de Buenos Aires, pero es tan malo el gobierno de Axel Kicillof que tenemos una oportunidad. Ha construido un 37%, 38%, lo que significa que hay un 62% de los bonaerenses que no están de acuerdo con las políticas públicas de Kicillof, seguramente ahí, Grindetti concentre sus energías. El desafío sigue siendo el mismo, ver cómo abordar la candidatura a gobernador que propone el espacio de Milei para tratar de no dividir votos de la oposición. Es una estrategia que algunos dicen ´fue lo suficientemente bien pensada por el PJ para intentar dividir el voto opositor´. Por eso, tenemos el desafío de tratar de revertir esa situación.