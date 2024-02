Los puntos que frenan la Ley Ómnibus en Diputados

En la previa a la sesión de la votación particular de los artículos de la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno nacional al Congreso de la Nación, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, confirmó esta mañana que uno de los puntos que traban el acuerdo con la oposición dialoguista radica en las jubilaciones, y especificó que aún no hay definición sobre el tema.

Otros puntos complicados son la coparticipación del Impuesto País, las facultades delegadas, la deuda externa, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y las privatizaciones de empresas públicas.

Jubilaciones en discusión

En lo referente a las jubilaciones, la posibilidad de impulsar una fórmula atada a la inflación a partir del mes de abril también significaría una pérdida en el poder adquisitivo de los pasivos, debido a la creciente aceleración de precios que se estima del 20% mensual.

“(Los jubilados) están desesperados por la fórmula de Alberto Fernández. Han perdido 35% en los últimos y ahora vienen a hablar del problema. Es voluntad de este Gobierno de hacer lo imposible para que esto mejore”, prometió el riojano, según cita Noticias Argentinas.

En la misma línea, a horas del debate previsto para las 14 de este martes, el titular de la Cámara baja confirmó: “No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo”.

Asimismo, el legislador evitó garantizar que los jubilados no perderán contra la inflación, por lo que responsabilizó al Congreso: “Son 129 personas que tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de hacer perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años”.

Menem anticipó que “Milei no negocia lo que prometió: la libertad de los argentinos y no inflación; dentro de ese paquete no hay nada que se pueda negociar”.

Los diputados debatirán y votarán punto por punto los artículos del proyecto, por lo que se espera una jornada extensa. “Puede durar 100 horas, 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo”, alertó el titular de Diputados al respecto.