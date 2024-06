Jorge Macri dijo que "está mal" que el comunicado haya salido sin ser firmado

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, Jorge Macri, indicó anoche que el comunicado emitido respecto al apoyo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) a la Ley Bases fue hecho público antes de que fuera firmado por los jefes de Estado provinciales.

Así lo admitió en medio del manto de dudas que se cernió sobre la iniciativa luego de que el comunicado de prensa fuera dado a conocer a los medios de comunicación sin que hubiera sido rubricado por los gobernadores.

Gobernadores citados en el comunicado.

Mediante un comunicado, los mandatarios provinciales y Jorge Macri se pronunciaron a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal durante la noche del lunes 10 de junio, aunque sin haber estampado sus firmas en el material. Esto se dio en oposición a la provincia de Buenos Aires y las centrales obreras sindicales que movilizarán en contra.

Al ser entrevistado en el canal TN, Macri, dijo que "está mal" que haya salido antes de que fuera firmado, aunque se manifestó a favor del paquete de leyes que necesita Javier Milei para consolidar su plan de gobierno en medio del fuerte ajuste que está aplicando en todo el territorio nacional.

"Circuló antes de tiempo. Yo adhiero a ese comunicado. Salió antes de que hubiera un OK de parte de todos y eso está mal. Y creo que la Ley Bases debería haber salido cuando el Gobierno festejó que no saliera. En ese momento el Gobierno dijo, me quedo con las banderas y expongo a todos los que votaron mal", manifestó anoche.

El comunicado que citó a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio manifestó un apoyo contundente a la ratificación y sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. "Resulta indispensable darle las herramientas al gobierno nacional para avanzar con las transformaciones que votó mayoritariamente la sociedad argentina. Cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales", comenzó el comunicado.

Ayer difundieron un comunicado con el pedido para que se aprueben los proyectos, pero Jorge Macri admitió que aún no hubo consenso.

"Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral. Todos estos ejes han encontrado un consenso mayoritario entre el oficialismo y un sector de la oposición constructiva y dialoguista", prosiguió.

En lo publicado en las redes sociales, se concluyó que, "no hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el gobierno nacional".

Sin embargo, el texto de apoyo de los mandatarios provinciales generó un cortocircuito con el sector del radical Emiliano Yacobitti, que dijo que era "falso". También se generaron dudas sobre la firma de Maximiliano Pullaro.

Por ello es que antes del mediodía de hoy martes -11 de junio de 2024- los 10 mandatarios se reunirán nuevamente en forma remota con el fin de zanjar las dudas que generó la emisión anticipada del informe y que denota la urgencia que tiene el Ejecutivo Nacional por conseguir apoyo en una semana clave para la gestión Milei.

La duda nació a las pocas horas de haber sido dado a conocer el mentado comunicado cuando uno de los dirigentes más importantes del radicalismo, Emiliano Yacobitti -líder de "Evolución" junto a Martín Lousteau y muy cercano al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro-, salió vía Twitter a cuestionarlo.

Sostuvo que el texto es "falso" y sembró de dudas sobre el real acompañamiento que el partido centenario le daría a ambos textos, empiojando nuevamente el ajustado poroteo del oficialismo de cara a la sesión del miércoles.

El supuesto comunicado de los gobernadores de jxc pidiendo que se apruebe la ley bases es FALSO. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 10, 2024