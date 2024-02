Inquilinos presionan al Congreso para tratar (y voltear) el mega DNU 70/23 de Milei

Tras fracasar la Ley Ómnibus en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) presentó una nota a legisladores para que de manera urgente se trate el DNU 70/2023 y lo rechacen, debido a que la entidad lo considera un recurso inconstitucional. El titular de la Federación y referente de la ONG Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñozhabló en Metaverso, programa de Ciudadano.News, y expresó: "Pedimos que el decreto se trate de manera urgente en el Congreso porque es claramente inconstitucional".

El decreto en cuestión, entre muchas otras cosas, derogó la Ley de Alquileres.

"Frente a una situación grave en términos institucionales, es urgente que haya una definición acerca de ese decreto, si seguirá vigente o no, porque las consecuencias son contratos de alquiler muy cortos, con aumentos imposibles de pagar, actualizaciones bimestrales o trimestrales según la tasa de inflación. Es decir, en 90 días tenés un aumento del 60% del alquiler. Si estás pagando $300.000, a los 90 días vas a pagar $480.000", detalló Muñoz.

-¿No se había hablado que esto tenía que ser un acuerdo entre partes?

-No, es de manera unilateral y es un poco también la filosofía del Gobierno nacional creer que entre el mercado y los usuarios hay una relación igualitaria. Por ejemplo, todos los que alquilamos sabemos que no negociamos nada con el mercado. Nos sentamos en una inmobiliaria y nos dicen las condiciones son estas y si no podés cumplirlas te das media vuelta y te tenés que ir. Pero lo mismo pasó con las prepagas. Liberaron los precios de las prepagas, que van a competir, se sentaron las prepagas y se pusieron de acuerdo en el aumento, nos aumentaron y muchos tuvieron que dejar de tener prepaga.

-A valor de mercado, ¿cuánto tiene que abonar una familia para poder alquilar?

-El Indec en materia de alquileres dijo que habían aumentado 5%. Estamos viendo que en las renovaciones de alquiler hay aumentos que van del 300% al 600%. Además, los contratos que se firman están atados a la inflación. Por lo tanto, en tres meses, es una bomba de tiempo. Un salario promedio está alrededor de $270.000 y un ingreso del hogar puede estar alrededor de 500 mil pesos. Hoy, un alquiler, por lo general, insume el 40% o el 50% del ingreso total del hogar. En otras épocas, en Argentina, el alquiler era el 4% del salario, en el ’55, en el ’73 por decreto los alquileres tenían que ser del 25% de un salario de un trabajador.

-Cuando escucha a personas del oficialismo que dicen ´gracias a la derogación de la Ley de Alquileres hay más oferta´, ¿qué le genera eso?

-Me indigno, ninguno de todos esos alquilan y son todos millonarios los integrantes de este Gobierno nacional. No se diferencia mucho de otros gobiernos, son todos millonarios, son empleados del poder económico. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, las que administra los bienes del Estado, nombraron apenas asumió Javier Milei a un empleado de IRSA, Eduardo Elsztain. Él es uno de los grandes desarrolladores inmobiliarios de la Argentina. Por lo tanto, que ellos me digan que bajaron los precios de los alquileres, la verdad es muy cínico de su parte y muchas veces me pregunto: ¿cómo han logrado que tanta gente vote en contra de sus intereses? No hay una victoria política por parte del Gobierno nacional, sino que han logrado tener una victoria cultural. Veo mucho trabajador justificando ganar poco, y veo mucho inquilino que justifica que el propietario ponga el precio que se le antoja.

-Luego de presentar el documento a los legisladores, ¿tuvieron alguna respuesta?

- No tuvimos respuesta porque los diputados y senadores están en otro planeta. Viven en un country, no tienen ideas, la teoría de ellos es hay que esperar a que la gente se dé cuenta, mientras tanto la gente está desesperada, y angustiada. Nos pasa que mandamos una nota diciendo ´che, hagan algo´ y no tenemos ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, genera mucha resignación.