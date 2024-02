El peronismo retoma el pedido para discutir el DNU y busca a su líder en las provincias

Nuevamente el peronismo vuelve a pedir por la conformación de la Comisión Bicameral para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Por esta razón, el programa Metaverso por Ciudadano.News entrevistó a la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Liliana Paponet.

“Lo que dice la Constitución y la ley de tratamiento de DNU es que se debe armar la comisión permanente para poder tratar y poder aprobar o rechazar el decreto presidencial", apuntó.

-El presidente de la cámara, Martín Menem, ¿está incumpliendo el reglamento o por qué hasta el momento no se ha conformado esta bicameral?

-Está incumpliendo y el Gobierno tiene esta necesidad del poco respeto hacia un Estado de derecho. La Comisión Bicameral está en la Constitución y en el reglamento, teniendo los integrantes de todos los bloques en su poder deberían conformarla. Por supuesto, hemos tenido la reciente caída de la Ley Ómnibus, que no ha sido más que la impericia por parte de ellos y por falta de conocimiento del reglamento.

-¿Qué tan factible es la posibilidad de poder llegar a un diálogo y consenso cuando la Ley Ómnibus se cayó?

-Cuando uno pone en tratamiento el DNU claramente lo que hace es aceptar o rechazar el DNU. No podemos entrar a discutir las partes, temas por temas de lo que hay en decreto, que son modificaciones de 300 leyes. Lo que necesitamos es esto, consenso de parte del presidente y del oficialismo. La situación de extorsionar a los gobernadores deja mucho que desear y además, le da ese carácter o voluntad individualista mesiánica a Javier Milei.

-¿El Gobierno tiene miedo de que le rechacen el DNU? Por eso no permite la conformación de la Bicameral...

-Si tiene miedo, es una concepción errónea porque el problema no somos nosotros. Tenemos que resolver los problemas de la gente, la coalición con el PRO siempre estuvo y es una continuidad de este gobierno. Si tiene miedo es una apreciación media egoísta, acá tenemos que priorizar los intereses y el bien común de los argentinos. Hoy sabemos que la están pasando mal, no estamos llegando a fin de mes.

Si el presidente tiene miedo, tendría que buscar el diálogo y empezamos a discutirlo. Nosotros nunca hemos parado y el DNU es una herramienta que se utiliza en caso de que no se pueda establecer el Congreso. Esto no sucedió porque nosotros estábamos trabajando y pasa que el presidente tiene esta forma de una confusión de conceptos: cuando fue legislador no iba nunca al Congreso porque quería ser presidente, hoy es presidente y quiere ser legislador.

-Sobre el documento que publicó hoy la expresidenta que "Argentina está en su tercera crisis de deuda", ¿qué opinión tiene?

-Siempre hemos sostenido que la deuda y el gran endeudamiento no provoca, sino más que pobreza por una limitación de recursos. Toto Caputo ha sido un endeudador serial. Sostenemos que lo que trae deuda y con los condicionamientos que te pone el FMI, en este caso, o como lo hizo Caputo, claramente termina repercutiendo en los sectores más bajos.

-Muchos han considerado que este documento es una manera incluso de un mensaje hacia adentro del partido diciendo que CFK sigue teniendo poder en Unión por la Patria...

-Hay que hacer una profunda autocrítica dentro del Partido Justicialista o de Unión por la Patria. Hace falta es un dirigente que tenga un programa de Gobierno y que lo ejecute en función de las mayorías de los argentinos. Por supuesto, tenemos una falta de liderazgo o de conducción, entendiendo que hoy los que han tomado ese rol son los gobernadores junto con algunos dirigentes que estamos tratando de ver cómo podemos salir.

-¿Quién es la autoridad máxima del peronismo? ¿Es Alberto Fernández?

-No, con total honestidad creo que no. Los que se han puesto el saco fueron los gobernadores.

-¿Y de esos gobernadores, es Martín Llaryora o no?

-No, Martín Llaryora está muy cerrado en su provincia y gobierna, pareciera que solamente para su provincia, como si el resto no fuéramos argentinos. Por lo menos una parte del peronismo estamos abiertos al diálogo, a los consensos y a buscar siempre priorizando el bien común de los pueblos. Estamos en un proceso de reconstrucción, entendiendo que el que tenga un plan, un programa que lo ejecute a conciencia y que realmente confíe en eso. El objetivo es el bienestar social y ahí nos van a encontrar.