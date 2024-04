Luis Juez: "El producto del fracaso de la política es Javier Milei"

La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada un aumento en sus dietas, llevando su sueldo a $4 millones mensuales. Esto generó un fuerte revuelo que dio lugar a un debate sobre quiénes fueron los legisladores y legisladoras que votaron esta suba.

Luis Juez, senador nacional por Córdoba por el PRO, se mostró en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, muy enojado con la clase política por la sesión en la que se aprobó el “dietazo”: “Me parece absolutamente inoportuno el momento y en la forma en que se dio”, opinó.

Y agregó: “Lo que pasó el jueves es una vergüenza. Los últimos seis años no pudimos juntar las dos terceras partes de los miembros presentes en una sesión para elegir al procurador general de la Nación y en 52 segundos se levantaron 11 senadores, se consiguió las dos terceras partes y nos aumentamos el sueldo 100%, en un país que cruje por todos lados, donde el ajuste es feroz”.

Además, Juez hizo referencia a cómo se debería encarar el debate: “Si este debate lo queremos dar, hablémoslo a plena luz del día, sin excusas y con claridad absoluta, que todo el mundo sepa que estamos discutiendo, aumentarnos el sueldo, no de la forma que se hizo”

—¿Usted marchará por las universidades públicas?

—Soy un egresado de la universidad pública, defiendo a la educación pública. ¿Cómo voy a estar en contra de la educación pública?, mi mujer es docente de una escuela pública, mi hermana es maestra en escuela pública, mi hermana es médica en un hospital público, yo creo en el estado, no un estado que tiene que estar en todas las estupideces, pero creo en un estado presente.

—¿Qué se le puede decir a un jubilado, médico, docente o cualquier empleado que su sueldo no supera los $350.000?

—Con qué autoridad moral me puedo dirigir a un jubilado o decirle a mi mujer que deje de quejarse por los 340 mil pesos que cobra como docente profesora de matemática, cuando pulverizas tu autoridad… Podés hacer política con más o menos plata, de mil formas, pero no podés hacer política sin autoridad moral, mucho más en momentos de terrible crisis. Cuando los pueblos sufren momentos complicados, necesitan líderes éticos, tipos que se puedan parar frente al ciudadano y si te tengo que pedir un esfuerzo soy el primero que lo tengo que hacer, con qué autoridad moral te voy a pedir teneme paciencia, no perdás la esperanza, vamos por el buen camino y yo como un 'garca' me junto con un puñado de amigos y me aumento el 100% del sueldo.

—¿Está muy enojado?

—Sí, cómo no voy a estar enojado, vienen momentos muy complejos, es un Gobierno terriblemente complicado, difícil, tengo algunas coincidencias, me parece que la política terminó dándole la posibilidad a un tipo que no conoce de política sea presidente de los argentinos, se lo dije en la cara a Javier Milei, el producto del fracaso de la política es Milei. Todos nosotros que hacemos hace 40 años política hemos fracasado, no tenemos un solo indicador mejor de hace 40 años. Creo que la política es una herramienta monstruosa para cambiarle la vida a la gente, pero no se la hemos podido cambiar, le hemos cagado la vida a la gente en estos últimos 40 años.

—En el Foro Llao Llao, entre otras cosas, el presidente Milei dijo que el que fuga dinero es un héroe...

—En ese tema no voy a hacer abogado de Milei, creo que quiso decir que en un país que te mata como te mata este claramente, y creo es incorrecto, el presidente no puede decir ni en joda eso, porque claramente terminamos en un momento complejo, donde ese tema también ha sido en la historia de la Argentina, somos el país con más dólares afuera de la Argentina, dicen que tenemos más de 400 mil millones de dólares los argentinos fuera del país, pero lo mismo no deja de ser una frase desafortunada, pero entiendo el contexto en el que lo planteó y ante quiénes los planteó.

—Imagino que usted será de los que votará en contra de Lijo para integrar la Corte y su pliego…

—(Ariel) Lijo y su hermano han armado una pyme que se dedica a alquilar bidet a políticos con el culo sucio, yo lo tengo limpio, mi bidet lo llevo, así como el perro salta Violeta, a todos lados, porque para poder pelearme contra los tipos que me peleo tengo el culo muy limpio. ¿Necesitamos una pyme que le limpie el traste a los políticos?, No. Necesitamos jueces probos, honestos, transparentes, decentes, si saben de derecho mejor, pero ¿vamos a nombrar a un tipo que va a estar hasta los 75 años, que va a pasar los próximos 10 gobiernos democráticos?, ¿en serio queremos poner un puntero político en la Corte?. Siempre pido jueces independientes, porque si tenés jueces independientes para que te condenen, te tienen que condenar las pruebas, ahora si tenés un juez que es un puntero político te puede condenar nada más que para devolver un favor, la justicia necesita a gritos Justicia independiente, así que, no me verá acompañando ese pliego.