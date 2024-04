Se inicia una semana crucial para los planes del Gobierno

El oficialismo pretende firmar esta misma semana en la Cámara de Diputados dos dictámenes exprés considerados imprescindibles para avanzar en su plan de gobierno.

Se trata de la reducida Ley Ómnibus y del paquete fiscal, para lo cual debe apurar las conversaciones con la oposición con el fin de sesionar en la semana posterior. Pero al mismo tiempo, deberá frenar una sesión especial empujada por el kirchnerismo sobre los presupuestos universitarios, la vigencia del fondo de incentivo docente y la actualización de las jubilaciones.

El cronograma que trata de imponer el oficialismo no convence a muchos de los propios, aunque entusiasma a algunos. Es que, a las dilaciones semana a semana se agregan las críticas internas a Martín Menem, titular de la Cámara, por la falta de oficio para blindar votos en Diputados, ante un oficialismo de minoría extrema y su energía puesta en La Rioja más que en la Cámara baja. Sin embargo, esta situación no preocupa al Gobierno nacional, que se ve beneficiado por la suba de dietas de los senadores, aprobada a mano alzada y sin discusión la semana pasada, y el desconcierto político que reina en la oposición, en la que no hay líderes a la vista.

En este escenario, los libertarios se comprometieron con los dialoguistas a consensuar los puntos conflictivos de las iniciativas, ya que necesitarán contar con el bloque PRO; varios votos de Hacemos, una bancada con peronistas disidentes que mejor entiende el juego legislativo; una porción contundente de una UCR dividida por internas que están cada vez más a la vista, y legisladores provinciales de Innovación Federal, el bloque integrado por diputados nacionales de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Al último interbloque habría que incluir también, de forma potencial, a algunos gobernadores peronista–en particular, los del norte–, cuyos legisladores se encuentran en Unión por la Patria.

En la Casa Rosada estiman que podrán comenzar el tratamiento de la 'Ley Ómnibus' y el paquete fiscal cerca de fin de semana, mientras busca activar el inicio de los debates sobre leyes que envió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Para eso, este miércoles su jefe de Gabinete, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, expongan sobre las modificaciones propuestas al Código Penal y Procesal Penal Federal, referidas a reincidencia, reiterancia, resguardo del orden público, concurso de delitos, unificación de condenas, crimen organizado y creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.