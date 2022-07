En el partido de Milei piden que extranjeros paguen por atenderse en hospitales argentinos

Imagen ilustrativa

La muerte de Alejandro Benítez en Bolivia, luego de padecer un grave accidente vial y no lograr ser atendido -ya que el personal médico le exigió el pago de dólares o bolivianos para ser trasladado a un hospital de mayor complejidad- generó mucha polémica en las redes sociales.

La denuncia se conoció a través de la familia del docente jubilado argentino que recientemente perdió la vida, cuando viajaba por el vecino país de Bolivia.

A causa de la repercusión que tuvo el caso, un legislador cercano a Javier Milei y José Luis Espert, ‘recogió el guante’ y presentó una iniciativa para que la atención médica deje de ser gratuita para extranjeros en el conurbano bonaerense.

La letra del escrito tiene la autoría el diputado de Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo.

El legislador busca que las personas que no viven en el país paguen por los tratamientos o cuidados de salud específicos.

La muerte del argentino en Bolivia repercutió a nivel de tratados y convenios de reciprocidad entre los países limítrofes. Sotelo, reconoció que, para él, es necesaria una ley que "imponga requisitos" a extranjeros.

“Sin desconocer el trato que reciben los argentinos en países limítrofes, donde algunos deben pagar por la atención y otros no son atendidos y nuestros ciudadanos pierden la vida, es necesario avanzar con una ley que imponga requisitos para la atención médica de los extranjeros”, dijo el legislador de Libertad Avanza.

Para Sotelo, el país no atraviesa por su "mejor momento", es por lo que considera que no deben "regalarse servicios y menos si no hay reciprocidad". “Presenté el proyecto #SaludParaLosArgentinos así los extranjeros que no viven en el país empiezan a pagar el servicio”, expresó el hombre en sus redes sociales.

Y agregó: “Nuestra provincia es destino de miles de extranjeros que la visitan o buscan en ella un lugar para desarrollarse o vivir. Es por ello que, un proyecto de esta naturaleza, proporciona una respuesta a la creciente demanda del sistema sanitario público otorgando la solvencia necesaria para mejorar la atención”.

El legislador dijo “el enfoque tiene que estar puesto en fortalecer la respuesta del sistema para con los bonaerenses, dándoles la oportunidad de contar con un sistema más solvente económicamente y atento a las necesidades de los mismos. Y más ante la falta de insumos, infraestructura y las constantes demoras”.