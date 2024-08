El Senado acelera la sanción del financiamiento educativo para docentes y universidades

Este jueves se conformó la Comisión de Educación y Cultura y se designó como titular al senador Eduardo "Wado" De Pedro, quien delineo el plan de acción para buscar la sanción de la ley de financiamiento educativo la próxima semana.

El senador de Unión por la Patria confirmó que convocará a un plenario de comisiones para este martes y, con la presencia de representantes de Presupuesto y Hacienda, buscará lograr el dictamen sin modificaciones de lo sancionado ya en Diputados. A partir de esto, se convocaría a una sesión el jueves, para ser tratada en el recinto y consolidar la aprobación de la ley.

El proyecto, que obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados el 15 de agosto, propone un fortalecimiento del presupuesto actual de las partidas para salarios docentes, actividades de extensión universitaria, ciencia y técnica y funcionamiento de infraestructura. El oficialismo estima que tendría un impacto fiscal de $1,4 billones.

"Desde que comenzó la gestión de (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel, la educación sufrió un ajuste brutal. La educación no es un gasto, es una inversión. Solicitamos tratar el proyecto de financiamiento universitario en la próxima sesión del Senado", expresó De Pedro al finalizar la reunión de comisión. "Hay consenso para discutir el financiamiento universitario", confirmó.

"En este nuevo escenario creo que tenemos que pensar buenas reformas del modelo educativo, ser creativos; tenemos que trabajar en los consensos y los acuerdos", destacó el presidente de la Comisión de Educación y Cultura.

De concretarse la sesión, podría además tratarse el DNU 656/2024, que asignó fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que ya fue rechazado por Diputados. Este proyecto no cuenta con dictamen de comisiones, por lo que requeriría una mayoría especial de dos tercios para tratarse sobre tablas, es decir, al menos 48 senadores. La oposición no se encuentra lejos de congregar esa cifra: a los 33 de Unión por la Patria, se le podrían sumar ocho de bloques provinciales y un porcentaje de los trece de la UCR. Tanto Guadalupe Tagliaferri (PRO) como el ex miembro de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni ya manifestaron su rechazo al decreto.

Pedido de universidades por ley de financiamiento

Al reclamo de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que sostiene que los salarios de sus miembros perdieron cerca de la mitad de su poder adquisitivo, se suma un comunicado del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que remarca la urgencia de la situación de los docentes y no docentes de instituciones públicas.

"El poder adquisitivo del salario en el transcurso del presente año ha registrado una pérdida real de su poder adquisitivo en torno al 40%", señala el texto y agrega que "la evolución de los salarios en las universidades nacionales es incluso menor a la del resto de los trabajadores del sector público, cuyos salarios también han perdido significativamente en relación con la inflación registrada".

"No se ha aprobado en el ámbito del Congreso Nacional una ley de presupuesto para el año 2024, motivo por el cual resulta menester un marco normativo que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales durante el presente ejercicio", advierte el escrito.

"La aprobación de este proyecto de ley generaría un impacto positivo en las Universidades Nacionales, permitiendo que cuenten con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión", concluyen.

Con información de Ámbito