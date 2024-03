Diputados del PRO trabajan en los cambios de la Ley Bases

Diputados nacionales del PRO se reunieron con el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para seguir trabajando en el proyecto de la Ley Bases.

Silvana Giudici, diputada nacional habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y destacó que “desde el bloque PRO cuando el Gobierno nacional mandó la Ley Bases en enero, que era de 600 artículos, hicimos un trabajo muy profundo, somos 37 diputados con experiencia en tema previsional, de seguridad, tenemos una ex gobernadora, ministros, diputados con mucho volumen político y conocimiento de los temas, entonces nos dividimos en capítulos y trabajamos muy fuerte desde el inicio sobre algunos aspectos o cláusulas que había que pulir”.

En ese sentido, la diputada comentó que el Poder Ejecutivo convocó a todos los bloques a conversar sobre el dictamen y los aspectos que pueden lograr para poder aprobar rápidamente los puntos más importantes de la ley.

Sobre la reunión con Francos y Posse, destacó que plantearon, entre otros temas, el de la reforma laboral, aspectos que tienen que ver con el capítulo fiscal, un capítulo de regulación de hidrocarburos y un capítulo para modernizar el estado: “Notamos una gran receptividad a las propuestas que habíamos dejado entonces, ya avanzamos sobre un borrador más preciso”.

Sin embargo, sobre el capítulo fiscal reveló que “depende todavía del consenso general con los gobernadores”, y comentó: “Ayer Francos tuvo reunión con los gobernadores del Norte, la idea es que la última semana de abril pueda estar en el recinto sancionando una ley bases mucho más corta, con consensos más sólidos y que ataquen urgente a la necesidad que tiene nuestro país de arrancar”.

La diputada concluyó: “Un Gobierno lo que necesita son herramientas para poder diseñar su plan económico, esas herramientas se le negaron en enero al presidente, ahora hay que discutirlas a fondo. Si cada sector no quiere ceder porque quiere mantener sus cuentas en superávit y no quieren hacer ningún ajuste en las estructuras burocráticas, lo que sucede es que los más vulnerables son los que están pagando el ajuste y eso es lo que no queremos”.