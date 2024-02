Rumbo al Norte: la agenda de Javier Milei en Corrientes

Este lunes, el presidente Javier Milei emprenderá viaje hacia Corrientes para conmemorar el décimo aniversario de un destacado club libertario. A pesar de las especulaciones sobre un posible encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, esta posibilidad fue descartada en las últimas horas.

Este acontecimiento marcará el retorno de Milei al suelo correntino en calidad de presidente en ejercicio, siendo su primera visita durante la campaña electoral el pasado 23 de septiembre, justo antes de la primera vuelta.

El presidente tiene como objetivo principal celebrar el décimo aniversario de esta organización, la cual se autodefine como "una entidad que promueve la libertad individual y la responsabilidad social". A pesar de no tener un rol oficial dentro del club, Milei es una figura destacada en su entorno, contando con asesores cercanos como Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause.

Su visita a Corrientes, aunque no oficial, generará un gran interés tanto entre sus seguidores como entre quienes critican su ideología. El presidente del Club de la Libertad elogió el compromiso del mandatario con el evento, a pesar de sus numerosas responsabilidades.

La visita de Francos a Salta

Por otro lado, Guillermo Francos tiene programado su viaje a Salta el martes, donde sí está previsto un encuentro con el gobernador local, Gustavo Sáenz. Este encuentro se llevará a cabo durante el acto conmemorativo del 211 aniversario de la Batalla de Salta, en el que también participarán otros mandatarios provinciales.

Este será el primer acercamiento de Francos con los gobernadores luego de las críticas vertidas por Milei hacia las provincias debido al fracaso de la ley ómnibus. Sáenz fue uno de los señalados por el presidente como parte de los "traidores".

Los diputados de Sáenz no respaldaron todos los puntos de los artículos 4 y 5, referentes a las bases de las facultades delegadas. Esta situación culminó con la salida de la exsecretaria de Minería Flavia Royón del Gabinete.

"Nosotros no nos someteremos a nadie, excepto a Dios ya la Virgen del Milagro. Aquí no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados están sufriendo, no tienen ni siquiera para medicamentos o alimentos", advirtió Sáenz la semana pasada.

En este evento también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir.

Con información de NA