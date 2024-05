Con muy pocas diferencias la percepción de los argentinos sigue favoreciendo al hombre que por mayoria fue elegido presidente y que asumió en diciembre. Por género, por edades y por condición socioeconómica las opiniones se pueden calificar con algunas variaciones pero hay un punto donde coincide el 90% de los encuestados y es el reclamo de mejoras en la situación económica.

Entrevistado por Círculo Político (Lunes a viernes de 14 1 6 por la 91.7 y Ciudadano News Radio) Pablo Romá, director de la Consultora Circuitos, contó: “Es un trabajo que venimos manteniendo de forma idéntica desde diciembre hasta acá. Un poco el trabajo consiste en algunas preguntas que tienen que ver con la evaluación o el posicionamiento general de la situación del país y las perspectivas económicas y después algunas cuestiones que hacen referencia al nuevo gobierno"

"Esto surgió en diciembre cuando asume Javier Milei y algunas preguntas que tienen que ver con eso como confianza en las medidas de gobierno, qué debería pasar con la inflación, estado de ánimo, cuestiones un poco que hacen a tener una mirada general respecto a cómo está hoy la opinión pública posicionándose frente a la coyuntura económica, política y social"

"Para la mayoría de los consultados el ajuste recae sobre los trabajadores y los jubilados y uno puede intuir que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los sectores medios y quiénes son los principales beneficiarios, fundamentalmente los grandes empresarios. Nosotros distinguimos entre los grandes, pequeños y medianos empresarios y ahí como beneficiarios son fundamentalmente los grandes empresarios", acotó.

La opinión femenina

Las mujeres son las que más opinaron en un 52%. Es llamativo, pero por otro lado también es llamativo que cuando hablan de cómo consideran la situación actual del país, hay un 26,7% que dice muy mala, pero más abajo cuando hablan sobre si consideran que con la administración de Milei la cuestión va a mejorar, habla de un 41,7%.

Para Romá "es un poco la proporción de la muestra y ahí se juega las condiciones de la población, después creo que hay una situación más contradictoria, se juega de alguna manera la esperanza, la primer pregunta es más de posicionamiento general y creo que ahí se juega gran parte de la esperanza que la situación económica mejore".

"Ahora, continuó, cuando uno baja un poco a las condiciones actuales y cómo está llevando de alguna manera la política económica el gobierno de Milei, ve que la situación y las perspectivas no son tan buenas y creo que en ese sentido se juega un poco la tensión social porque hay un sector de la población que entiende que la situación es complicada, que puede llegar a ser complicada si las cosas siguen así, pero confían en que Milei pueda revertir esta situación".

"Este es un período de sufrimiento y posterior un período de bonanza, de prosperidad económica pero creo que hay una tensión que entiendo que es la tensión que se vive en general. La encuesta en ese sentido no es lineal y eso es un atributo, poder captar las contradicciones y las tensiones que hay en la opinión pública", explicó.

Aguante

Romá no se explayó sobre si se prevé que haya un plazo para que se empiece a diluir la percepción positiva en casoo de no mejorar la situación y agregó: "Como plazo temporal es difícil porque son procesos políticos y muchas veces los procesos políticos no se pueden plantear en cuestiones cronológicas".

Sí es cierto que un sector importante que apoyó a Milei entiende que el ajuste está cayendo sobre sí mismo, sobre ellos y no sobre la casta y a partir de ahí creo que ahí se empieza a plantear, sobre todo en los estudios cualitativos, esta idea que el esfuerzo puede ser en vano, que la situación puede no mejorar, que hay una orientación política del gobierno que el costo lo paguen los sectores medios, los trabajadores y los jubilados".

“Deberá el gobierno tomar nota para tratar de rebatir un poco ese peso económico sobre el conjunto o sectores mayoritarios de la sociedad para evitar que esa situación se transforme en descontento y ya sabemos en Argentina lo que esto implica y ahí Milei todavía tiene una cuestión que es que considera que mantiene el apoyo del 56% del balotaje y que la gente votó esto pero a veces eso carga con una cuota grande de insensibilidad respecto a lo que está sintiendo muchos de sus votantes y una sector amplio de la sociedad”.