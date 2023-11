Anuncian paro en el SENASA contra el actual gobierno y la gestión que viene

Este miércoles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esta medida frenará los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas del país.

Ante la protesta, el gremio de los estatales responsabiliza al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno electo de Javier Milei. En diálogo con Metaverso, de Ciudadano.News, el representante de ATE en Mendoza, Roberto Macho, expresó que el motivo del paro es porque “hablamos de la no renovación de 550 puestos de trabajo, que vienen cumpliendo funciones normales en toda la Argentina”.

“Por ende se dejarán de hacer las certificaciones correspondientes en la exportación de carne y la importación a algunas provincias de la Argentina. Asimismo, se van a declarar en un estado de huelga los trabajadores”, declaró.

-¿No es muy tarde hacer este reclamo a un gobierno que está saliendo?

-No, porque no es un reclamo nuevo, sino que viene desde hace mucho tiempo y que el mismo Gobierno argentino puso a estos trabajadores hace 10 años para cumplir con estas funciones normales, habituaciones y continuas. A base de las relaciones internacionales, que se tenían por los distintos convenios, el gobierno ha estado pasando a planta con algunos concursos o ingresos directos. Ahora, directamente ha paralizado todo, porque no puede pasar a planta frente a un cambio de gestión en el Gobierno nacional.

-Si persiste el incumplimiento del Estado, ¿estos trabajadores quedarán desprotegidos laboralmente?

-La situación viene mal porque el Estado nacional, gobierne quien gobierno, sea Milei o el Gobierno anterior tendrían que haber pasado a planta a los trabajadores. Aparte, la función esencial que tienen estos trabajadores para el Estado argentino es muy importante porque cumplen la función de los acuerdos internacionales. Eso, por un lado, por ende la Argentina va a carecer de una certificación esencial y va a flagelar y bajar las exportaciones, ya que el mercado que exportamos no estará certificado por el SENASA. Por otro lado, el trabajador al no renovarle y no pasarlo a planta, obviamente se queda sin trabajo, 550 puestos de trabajo en la Argentina, en la provincia de Mendoza son 10.

-¿También se movilizarán luego de que asuma Javier Milei?

-Son las medidas de fuerza que se han comunicado a nivel nacional. Desde el Consejo Directivo de Mendoza vamos a acompañar a los trabajadores de los organismos nacionales que estarán en lucha por la pérdida de sus fuentes laborales y acentuar que se cumplan con los convenios porque le hace bien no solo al comerciante, al exportador, a la Argentina, sino también es parte del trabajo del asalariado.

-¿Qué pasará después de estas 72 horas de reclamo en el SENASA?

-Anticipar que, todo lo que vendría a ser el paso a nivel de los camiones que tienen que estar certificados por el SENASA estará muy complicado porque se harán las certificaciones. No podrán transitar por ninguna parte de la Argentina y menos llegar a los puertos.

-¿Ni siquiera con una guardia mínima?

-Es que no se puede porque no están autorizados, no está la certificación. Son más o menos 700 camiones que están llevando cada tres horas, que eso será lo que tendrás en el paso a Chile en estos próximos tres días.