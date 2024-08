Alberto Garay: "Si buscan una Corte independiente, Lijo no puede estar allí"

Se llevó a cabo este miércoles una sesión de la Comisión de Acuerdos del Senado nacional, ante la cual expuso el juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno nacional, para que ocupe un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

En el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, apuntó sobre la intervención de Lijo: "La exposición inicial que hizo me pareció lastimosa, fue de una persona que tenía armados algunos títulos, pero no sabía hilvanarlos, y que pocos de ellos se relacionaban con la función de un juez de la Corte".

Alberto Garay, un constitucionalista que rechaza la postulación del juez Lijo que realizó el Gobierno. (Foto: web)

"Luego vinieron algunas preguntas de los diputados y las respuestas de Lijo, y uno puede esperar muchas veces en esta situación que las respuestas sean evasivas, pero acá las respuestas hablaban de otros temas, incluso cuando él dio ejemplos. Dio un ejemplo de un caso de alimentos, un tema civil de derecho común, casos que en principio no llegan a la Corte", consideró a continuación.

Y agregó: "No lo escuché hablar seriamente de los problemas constitucionales, los problemas de interpretación que en la Constitución se suelen dar. No lo escuché hablar de los problemas de control, de constitucionalidad, el famoso gobierno de los jueces, el gobierno de las leyes. No lo escuché hablar de ninguno de los temas que va a tener que resolver si es designado juez de la Corte, con lo cual ratifiqué la impugnación que habíamos formulado y todas las impugnaciones importantes que hubo en cuanto a que no está preparado técnicamente para acceder a semejante Magistratura".

Ariel Lijo, candidato resistido por amplios sectores académicos y políticos. (Foto: web)

Después opinó que "en el caso de designación de jueces federales tienen que rendir un examen, un concurso de oposición de antecedentes. Después se puede complicar cuando va al plenario del Consejo de la Magistratura y al que salió primero lo pueden mandar cuarto y al decimoquinto lo pueden poner primero. Pero por lo menos hay una preselección de calidad de quienes pueden llegar. Acá, más en el caso de un juez, uno esperaría que cuando se acompañe un currículo se adjunte las mejores quince sentencias. Pero no hay acceso a las sentencias de Lijo, y a las que hemos tenido acceso, son sentencias que le revoca la Cámara, porque en muchas de ellas aplicó una de sus cualidades, que es la demora de los expedientes o archivarlos antes de tiempo".

"La semana pasada, sin ir más lejos, la Cámara acaba de revocarle un archivo de las actuaciones en un caso de trata, que no sé qué verosimilitud o no tendrá ese caso, pero lo cierto es que la Cámara dijo: 'archivó prematuramente y no profundizó la investigación'. Es decir, lo que se ve de él cómo juez es un juez moroso, con actitudes extrañas, donde de repente las causas se aceleran y de repente aminoran su velocidad y terminan en la nada", ejemplificó Garay.

Y agregó que "son sentencias que concluyen de una manera como, por ejemplo, el caso de Ciccone, que solo se activó cuando declaró el socio de Amado Boudou diciendo 'todo esto fue un arreglo' y cuenta cómo fue el negocio. Hasta ahí eran todas demoras y ahí lo que hace Lijo es separar la causa, dejarlo a Boudou acá, que luego condenó el Tribunal Oral. Dice que él lo condenó y es mentira, él hizo la investigación, en la que no había que hacer mucho -(Alejandro) Vandenbroele dijo todo- y después el Tribunal Oral lo condena y manda a la Justicia ordinaria el caso del gobernador de Formosa. Obviamente, la justicia de Formosa es una 'no justicia', es una justicia que depende del Poder Ejecutivo, como pasa con muchos sistemas judiciales del país en las provincias".

El caso de Amado Boudou y la empresa Ciccone, citado por Garay como ejemplo de "no justicia". (Foto: web)

Por otra parte, acerca de si la insistencia del Gobierno nacional de que Lijo ocupe en un lugar en la Corte Suprema encierra algo, Garay expresó que "con toda seguridad hay algún tipo de acuerdo. No hemos podido averiguar bien cuál es, pero la promoción de una persona tan desacreditada en cuanto a su reputación y con unos antecedentes curriculares tan escuálidos solo puede obedecer a que va a cumplir otra misión que ya se ha arreglado antes, algo que es un poco viejo en este tipo de designaciones en nuestra historia político-judicial de los últimos setenta y pico de años".

Y luego hizo analizó lo ocurrido históricamente en ese sentido desde 1930 hasta la presidencia de Carlos Menem, considerando que "el poder político lo que ha buscado desde hace años es tener tribunales que miren con buenos ojos las acciones del Gobierno. No quiere Cortes independientes, y con excepción de Alfonsín y otros pocos, casi todos los gobiernos anteriores han buscado ese modelo. Si usted va a las provincias encontrará que en muchas de ellas las Cortes las integran los parientes, amigos, las mujeres, los exsocios o los miembros del mismo partido al que pertenece el gobernador de la provincia".

Los ministros que conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia, la que podría integrar Lijo. (Foto: archivo web)

"Es decir, es un modelo horrible, contrario a lo que prevén todas las Constituciones, pero es el modelo que parte de la política argentina en muchos momentos ha preferido y hoy estamos ante esa encrucijada. ¿Qué harán los senadores? ¿Van a repetir los modelos de muchas de sus provincias o en el orden federal van a buscar una Corte independiente? Si buscan una Corte independiente, Lijo no puede estar allí", opinó finalmente Garay.