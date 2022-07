Una mujer ató a su sobrina para que su hijo la viole

Una mujer que está acusada de 'entregar' a su sobrina para que su hijo la viole a modo de venganza contra su hermana, seguirá detenida. La medida fue adoptada por la Justicia de Santiago del Estero.

Si bien los aberrantes hechos se produjeron entre septiembre y octubre del año pasado en la localidad de Los Juríes, de la citada provincia, se hicieron públicos en las últimas horas, después de que la Cámara de Apelaciones desestimara un planteo de la defensa de la mujer, que pedía su excarcelación por falta de mérito.

La pequeña, de 10 años, contó con lujo de detalle, en Cámara Gesell y ante la presencia de la fiscal de la causa, Florencia Garzón, instructores y psicólogos lo sucedido y manifestó que fue violada en dos oportunidades por su primo.



“La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, dijo la nena en su declaración.

Según la declaración de la menor, unos meses después volvió a atacarla. En esa oportunidad, el joven tuvo la complicidad de su madre, una tía de la víctima. La niña dijo que "la mujer la llevó a dormir a su casa y en medio de la noche irrumpió en su habitación, la inmovilizó sobre la cama y el adolescente abusó sexualmente de ella otra vez".

“Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de p...”, le gritaba su tía, haciendo alusión a su hermana, mientras el hijo la sometía.

Los investigadores del caso, creen que la repetida frase de la imputada durante la vejación, y al permitir que la nena sea ultrajada es una venganza contra su hermana y madre de la menor.

Ante las pruebas reunidas por la fiscal, los jueces rechazaron el planteo de la defensa para dictar la falta de mérito, y ratificaron la prisión preventiva para la tía y el primo de la víctima.