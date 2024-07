Horror: minutos después de descartar el cuerpo, el asesino habló con la mamá de Catalina

El autor confeso del femicidio de la joven cordobesa Catalina Gutiérrez habló por teléfono con la mamá de la influencer de 21 años ocho minutos después de descartar el cuerpo dentro del auto en una zona descampada de la provincia mediterránea.

En las últimas horas, el canal El Doce TV mostró las diversas conversaciones que Eleonora Vollenweider mantuvo con Néstor S. cuando la familia todavía creía que la estudiante estaba desaparecida, pero el joven ya la había asesinado.

El miércoles 17 de julio, a las 23.12, el joven de 21 años atendió un llamado de la mamá de Catalina y le dijo que no vio a la influencer y que estaba en su casa.

Ante la duda, la mujer le envió un mensaje donde le dice que el GPS muestra que Catalina estuvo durante 38 minutos en la zona de su casa.

Durante un largo tiempo, de acuerdo a lo dicho por Vollenweider, Néstor escribía y borraba mensajes, motivo por el cual se realizó un segundo llamado que duró un minuto.

En la causa se explaya que allí el detenido fingió mirar por la ventana y advertirle a la mamá de Catalina que el auto de la joven no estaba sobre la calle.

Mientras la investigación continúa, el abogado de acusado, Gastón Schoenfeld, denunció que el joven recibió amenazas de muerte en la cárcel de Bouwer.

Néstor S, el asesino confeso de Catalina Gutiérrez.

El caso

En una de las primeras imágenes que consiguieron los investigadores en el caso de la influencer asesinada en Córdoba, se veía a la joven conduciendo el auto que le prestó su mamá a la casa de Néstor S. Según los planes iniciales, la idea era buscarlo para ir a una juntada con amigos.

En nuevas imágenes se puede ver al presunto asesino doblar en la esquina de las calles Rimini y Rchague, a 50 metros donde se encontró la joven. Tres minutos después, dos personas se bajan de un auto en dirección al auto de Gutiérrez, motivo por el que se está investigando la participación de otra persona.

En el GPS del celular de Catalina, aparecía que su hija estuvo 38 minutos en la zona de la casa del asesino cuando lo pasó a buscar. Por esa razón, le envió un mensaje y le preguntó si la había visto, pero él escribía y borraba.

Luego el joven de 21 llamó a Eleonora Vollenwider y le dijo que no la había visto. Además, habría fingido mirar por la ventana buscando el auto de la joven, pero aseguró que no había llegado a su casa a todavía. Luego la llamó dos veces más, pero la mamá de la víctima no atendió. En la causa indican que hubo una segunda comunicación, pero no se dio a conocer el diálogo.

Con información de LM de Córdoba y Ámbito