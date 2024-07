Conmoción: ¿qué se sabe del empresario mendocino que apareció muerto?

Un empresario mendocino que denunció narcos en sus redes sociales y recibió amenazas, fue hallado muerto en la pileta de su casa, en un barrio privado del departamento de Luján de Cuyo.

La víctima fue identificada como Osvaldo Daniel Rofrano, de 62 años, dueño y presidente de la empresa Gases Aconcagua Sociedad Anónima, GASA.

El hombre fue encontrado por su esposa, que regresaba de un cumpleaños junto a su hija mayor de edad. El matrimonio convivía en una casa del barrio privado Las Candelas II, en la localidad de Chacras de Coria. Allí observó el cuerpo de su marido flotando en la pileta con precintos en las manos y en los pies.

De manera inmediata, dio aviso a las autoridades del country, quienes al ver la escena llamaron al 911, motivo por el cual efectivos de la Policía de Mendoza y la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, se presentaron en el lugar.

"No me voy a suicidar"

El 21 de julio a las 9.41 de la mañana, el empresario había utilizado sus redes sociales (donde era muy activo) para denunciar amenazas por parte de "líderes narcos y de la trata".

"Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y de trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad...", señalaba en la publicación.

Al día siguiente, al retuitear la publicación sobre la búsqueda de un menor, afirmó: "Ayuden por favor !!! Esto es Mendoza otro feudo de narcoestado. RT".

Osvaldo Rofrano denunció amenazas en X.

Pese a que los investigadores tienen diversas hipótesis, llama la atención que en dicha manifestación pública sostuvo que no se iba a suicidar.

Aun así, los investigadores, citados por medios locales, explicaron que las cámaras de seguridad de la vivienda no registraron el ingreso de terceras personas y, a su vez, aunque apareció atado con precintos, los mismos estaban desajustados, lo que avala la hipótesis del suicidio.

En la misma publicación, el empresario afirmaba que el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alasino (de La Unión Mendocina, el partido provincial del exdiputado nacional Omar de Marchi), estaba al tanto de las amenazas.

¿Quién era Osvaldo Rofrano?

El empresario era fundador de la empresa Gases Aconcagua SA, GASA, licenciado en Administración de Empresas y presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo.

Asimismo, ocupó durante algunos años un cargo en la comisión directiva de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Asinmet.

En sus redes sociales describía que era un "comprometido con la Patria". En su cuenta de X (Twitter) había manifestó que hay líderes narcos y de la trata que amedrentan "a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad".

"Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a ser libre e independiente, y como éste sólo es mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy seguro que seré constante en seguirlos y transmitir a generaciones los valores, el mérito, el esfuerzo, experiencias, etc. para salir del estancamiento de décadas", expresa otro tuit.

También describía al Estado mendocino como un "narcoestado", mientras era muy crítico de referentes políticos provinciales de casi todos los colores, mostrándose muy cercano ideológicamente al expresidente Mauricio Macri.

Además, Rofrano señalaba que era un apasionado por el andinismo: "Mi límite es el Cerro Aconcagua", en referencia a la montaña más alta de América, la cual conquistó a mediados de los 90.

Ante la noticia de su muerte, la empresa GASA sacó un comunicado: "Con profundo pesar, la empresa Gases Aconcagua SA comunica el fallecimiento de su fundador y presidente, el Lic. Osvaldo Rofrano".

"Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", suma el comunicado.

Y agrega: "Su liderazgo y compromiso lo llevaron también a ser elegido presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo, donde trabajó incansablemente para mejorar el parque y atraer nuevas empresas. A pesar de su dedicación al trabajo, fue un esposo cariñoso y un padre ejemplar, que deja a su familia y a la sociedad un legado y un ejemplo que perdurará para siempre", finaliza el comunicado.

Con información de NA