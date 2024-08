La abuela de Loan aseguró que vendió sus tierras por miedo a que sus hijos se las saquen

A 57 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, este viernes declaró su abuela Catalina en el Juzgado Federal de Goya y aseguró que vendió sus tierras de 9 de Julio a un vecino porque tenía miedo de que sus hijos se las saquen.

La mujer de 87 años prestó testimonio ante la jueza Cristina Pozzer Penzo tras casi 6 horas, luego fue controlada por una médica y almorzó.

La anciana aseguró que enajenó las propiedades a un vecino de nombre Ibarrola con el fin de que sus hijos no se entrometan en esa situación.

Esta semana habían comparecido los padres del niño de 5 años y sus hermanos.

José Peña manifestó sobre el conflicto con su hermana Laudelina y su esposo, Antonio Benítez: "Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto".

Al mismo tiempo, la Justicia tiene en la mira a los hermanos José y Mariano Peña por transferencias de casi $50 mil que recibieron en sus cuentas de Mercado Pago.

En diálogo con el programa Hora de cierre de radio Splendid AM 990, Mariano Peña explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

En este sentido, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

Por su parte, el abogado Roberto Méndez afirmó que tanto Mariano como José dieron el número de su cuenta bancaria en un programa televisivo para que le donaran dinero para ayudarlos.

"Dicha colaboración se difundió tanto que se recaudó una suma millonaria y, por cuestiones de seguridad, no se develó la suma en el programa, simplemente, se dijo al aire que era mucho dinero, lo que decidió a Mariano a hacer una Fundación con ese capital y poder seguir buscando a su hermano LDP y ayudar a otras personas que pudieren estar pasando por una situación similar", cierra el texto que el letrado le presentó a los investigadores.