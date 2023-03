Las noticias personales de diversos miembros que han pasado por la edición 2022 de Gran Hermano, siempre son un ‘imán’ para un público amplio.

En las últimas horas, Daniela ‘Pestañela’ Celis, exparticipante del certamen actual y que gira en torno a lo que sucede con los habitantes de la casa más famosa del país, contó algunas infidencias vinculadas a su vida sexual.

Pestañela informó cuál fue el récord sexual que tuvo afuera de la casa de Gran Hermano. Cabe destacar que dentro del estudio de grabación y transmisión, la morocha se convirtió en noticia tras tener relaciones cinco veces seguidas (algunos dicen que en realidad cuatro) con Thiago Medina, su pareja en el programa, y sorprendió a todos.

El suceso generó curiosidad sobre detalles de su vida en ese aspecto íntimo y fiel a su estilo frontal, Daniela ‘no esquivó las balas’ durante en una entrevista.

"¿Cuál es tu verdadero récord sexual?", le preguntaron en El show de Ulises Jaitt por radio XLFM. A lo que Pestañela respondió, "Nueve orgasmos en un día. Nueve preservativos usados. Fueron 24 horas. Todo el día. Fue hermoso", respondió ella, sin titubeos.

En otro pasaje de la nota, la morocha aseguró que para ella el sexo tiene una importancia de “9” en una ‘escala del 1 al 10’

Daniela afirmó que cuando reingresó al reality en el repechaje pudo estar sin problemas "dos meses en la casa" sin tener relaciones.

Lo llamativo es que Daniela contó, además, que desde que fue eliminada de la casa a fines de febrero, no ha tenido encuentros íntimos con nadie. “¿No se dio con Thiago?", indagó el periodista. "Por ahora no pasa nada. No tenemos tiempo. Vamos a ver qué pasa".