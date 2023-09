Paraguay: Rubén Rubín desmintió una guerra contra Argentina

En el marco del conflicto por la Hidrovía y Yacyretá que enfrenta a Argentina y Paraguay, se sumó un nuevo capítulo esta semana tras una polémica declaración, realizada por, diputado paraguayo, que pidió a su Gobierno “mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas, con la compra de misiles, para poder presionar a la Argentina”.

El legislador del Partido Hagamos (PH), en el comienzo de su alocución en el Congreso guaraní, manifestó que “como joven paraguayo sí iría a la guerra, sin duda iría por mi Patria". “Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para armamento a un país (Argentina) que trabaja con China. A nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo trabajemos con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos”, apuntó, haciendo referencia por los acuerdos que mantiene Argentina con Estados Unidos en materia de Defensa.

Ante estas declaraciones, que fueron realizas el Congreso paraguayo, durante la Comisión Bicameral de Presupuesto con autoridades del Ministerio del Interior, Rubén Rubín tuvo que aclarar la situación y criticó que sus palabras hayan sido mal interpretadas. Asimismo, manifestó que “no habló de ningún conflicto en particular”.

“Era un debate abierto con colegas sobre defensa nacional y no estábamos hablando de ningún conflicto en particular. En ese contexto, el colega que habló antes dijo que no se iría a la guerra por su país. Luego me toca a mí hacer el uso de la palabra y digo que yo sí iría”, afirmó para despejar dudas y no generar más conflictos entre Argentina y Paraguay.

Invertir en defensa nacional

Asimismo, el diputado argumentó que “su país necesita invertir en defensa porque con una buena fuerza por lo menos me van a tratar de igual a igual (en negociaciones)”. “Ahí la palabra clave es Argentina. Yo no dije que iría a la guerra contra X país, eso sí es fuerte. Eso agregaron los medios digitales del mundo. En ningún momento utilizo la palabra ‘atacar’, yo quiero que mi país tenga la capacidad de defensa nacional”, sentenció Rubín.