López Obrador difundió imágenes inéditas del ataque a la embajada de México en Ecuador

Este martes 9 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer imágenes de lo sucedido el viernes 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador, la que fue irrumpida por las autoridades de esa nación con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

López Obrador volvió a condenar los hechos, y remarcó que el gobierno mexicano acudirá a la Corte Internacional, al tiempo que aseguró que las imágenes probarían cómo se vivió por dentro el ataque a la sede. Ya se habían viralizado imágenes con anterioridad, que mostraban a uniformados ecuatorianos al momento de tomar la sede diplomática, considerada como suelo mexicano.

Eran cerca de las 9 de la mañana (hora mexicana) cuando el presidente López Obrador daba a conocer las imágenes que se captaron desde el interior de la Embajada de México en Ecuador. El mandatario insistió en que no se puede tomar ninguna excusa para violar ningún derecho, como es el de asilo y protección de una embajada, en ninguna parte del mundo.

“Se revelaron imágenes del maltrato a uno de nuestros diplomáticos. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador, se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la Embajada, cámaras de seguridad, entonces ya se está conociendo más, todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario", dijo AMLO.

En ese video se observa cómo el embajador Roberto Canseco intenta impedir la entrada de las fuerzas ecuatorianas. Pero estos le apuntan con armas de fuego, lo empujan, y lo someten en el suelo en repetidas ocasiones, con el fin de llevarse a Jorge Glas de las sede diplomática.

A pesar de la forma en que trataron al embajador, este insiste en evitar que los uniformados entren a la fuerza a la sede diplomática. Esto generó que los atacantes volvieran con más furia, apuntando con armas de fuego y sometiendo al funcionario. Al mismo tiempo se lo puede ver a Glas llevado a la fuerza, mientras que Canseco lucha por defender la soberanía desde la Embajada.

Antes de presentar el video en cuestión, López Obrador aclaró que el motivo para presentar este material es condenar los hechos, ya que su gobierno siempre se caracteriza por no actuar por la fuerza. "Esto es para nuestros hermanos ecuatorianos, para que no haya nada que temer. No somos iguales, no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelven con el uso de la fuerza", dijo.

Asimismo, AMLO no había adelantado en qué consisten dichas imágenes; sin embargo, había dejado claro al arranque de su conferencia de prensa que el asalto a la sede diplomática, localizada en la capital ecuatoriana, no lo haría un gobierno que no siente el respaldo de otras naciones, motivo por el cual dejó en claro que al país que él encabeza se le debe respetar.

Tras las palabras del presidente, una ola de aplausos inundó el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, recinto al cual acudieron los gobernadores que forman parte del partido fundado por el tabasqueño y quienes desde el pasado sábado 6 de abril publicaron un comunicado de prensa donde respaldaron que el Gobierno de México rompiera relaciones diplomáticas con el país encabezado por Daniel Noboa, mientras exigieron a la vez a las autoridades ecuatorianas permitir la salida del cuerpo diplomático para llegar a salvo a suelo mexicano.

