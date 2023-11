Las 5 claves de la crisis política que golpea al presidente Luis Lacalle Pou

La historia de la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset sigue agregando capítulos a una historia que cada vez más compleja; lo último fue la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario Guillermo Maciel; y el asesor de comunicación presidencial Roberto Lafluf.

La semana pasada se llevaron adelante las comparecencias de varios funcionarios del gobierno. El lunes fue Guillermo Maciel quien acudió a la Fiscalía para dar su declaración ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, al que le siguió el martes el exministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En tanto, el miércoles fue el turno de la exvicecanciller, Carolina Ache, quien generó un revuelo dentro del Gobierno debido a la presentación de audios que comprometieron a varios jerarcas, generando la renuncia de todos ellos. Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Alejandro Machado decidió elevar el caso a la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para abrir una investigación aparte, ya que considera que hubo actos de carácter delictivo, detalló Ámbito en relación con la crisis del gobierno del conservador Luis Lacalle Pou.

1) Los audios de Ache

El primer audio presentado por la exvicecanciller remite al 14 de diciembre del año pasado donde Bustillo le pide a Ache que no entregara los mensajes de WhatsApp en la investigación administrativa. En esos mensajes, Ache hablaba con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien le advertía de la peligrosidad de Sebastián Marset ante la entrega del pasaporte uruguayo, que finalmente le otorgaría la libertad en la prisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“Que se mande al frente Maciel, vos perder el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?”, dijo Bustillo, según publicó el semanario Búsqueda.

En otro audio de los audios presentados por Ache, ella le dice a Bustillo que Maciel también tenía los mensajes compartidos. “Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa mandándote al frente a vos. No zafa. Porque la responsabilidad primaria… los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él”, respondió Bustillo.

Por otro lado, Ache también divulgó mensajes compartidos el 25 de noviembre del año pasado con el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf, donde convocaba a una reunión con Maciel en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Durante el encuentro, el asesor del presidente le pidió a Maciel y Ache que borraran los mensajes y que luego consiguieran un escribano que protocolizara el celular con los mensajes borrados. Ache, dijo que se negó en su momento, ya que lo consideraba un delito.

2) Las renuncias dentro del Gobierno

El primero en verse afectado por los audios de la vicecanciller fue el exjefe del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Francisco Bustillo, luego de que los diálogos entre Ache y el exministro conocieran la luz y se confirmara que este le solicitó que eliminara los chats que contenían advertencias por parte de la jerarquía del Ministerio del Interior sobre los antecedentes de Sebastián Marset.

En tanto, el día de ayer el presidente Luis Lacalle Pou confirmó la renuncia del ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que “las responsabilidades son del presidente, los ministros y los subsecretarios”. “Acepté los tres ofrecimientos y van a dirimir en la Justicia si se abre una causa. Sabrán defender su honor y su persona”, remarcó.

3) El viaje inoportuno de Lacalle Pou

Mientras la crisis explotaba en el Uruguay, el presidente se encontraba en Estados Unidos, donde fue invitado por su par Joe Biden a participar de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP). La vuelta del mandatario comenzó con una ronda de reuniones en Suárez y Reyes.

En principio, el mandatario recibió al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al todavía subsecretario, Guillermo Maciel, mientras que también estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; y el asesor Nicolás Martínez.

En su llegada al País en la Base Aérea N°1, el mandatario estuvo escoltado por Argimón, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el canciller interino, Diego Escuder. Luego, mantuvo una reunión con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

4) El nuevo gobierno

Si se suman todas las renuncias de esta semana, son cuatro los puestos que quedaron vacantes dentro del gobierno. Si bien el reemplazo de Lafluf no fue mencionado, sí hay cuatro jerarcas que tendrán un nuevo rol desde el lunes.

Uno de ellos es Omar Paganini, hasta hoy ministro de Industria, Energía y Minería, que quedará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su lugar, asumirá Elisa Facio, la actual directora general de Secretaría del MIEM. En tanto, Nicolás Martinelli fue designado como el flamante ministro del Interior, con Pablo Abdala como su subsecretario.

5) La respuesta de la oposición

Luego de reunirse con Lacalle Pou, Pereira aseguró que la oposición va a "actuar con mesura" y calificó la situación como "una crisis política y de gobierno muy importante". Por otra parte, destacó que “la fuerza política de la oposición tiene que tener la responsabilidad de garantizar las instituciones”, aunque aclaró que eso no significa “dejar de decir lo que pensamos”.

Con respecto a la investigación por el pasaporte, que involucró a Bustillo, la exvicecanciller Carolina Ache, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, entre otros, sostuvo que “la Justicia y la Fiscalía tienen que poder actuar”.

El secretario del Frente Amplio se reunirá este domingo desde las 17 en la Huella de Seregni, donde diputados y senadores de la oposición analizarán lo comunicado por Lacalle Pou sobre el escándalo por el caso Marset.