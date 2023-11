Renunció el canciller uruguayo tras quedar involucrado en un hecho narco

El canciller de la República Oriental del Uruguay, Francisco Bustillo, presentó su renuncia al quedar involucrado en el caso del jefe narco Sebastián Marset. El hecho se da después de que este miércoles se filtraran audios en los que el hombre le sugería a Carolina Ache, su vicecanciller, que no colaborara con la Justicia. Puntualmente, Bustillo le pedía a Ache que "perdiera" su celular para evitar entregarlo a las autoridades, y que estas accedieran a los chats de WhatsApp.

Esos mensajes incluían a Bustillo y Guillermo Maciel, el número dos del Ministerio del Interior uruguayo. Según se supo, en estos chats Maciel indicaba que "otorgar documentaciones a Marset", señalado como un "narco muy peligroso y pesado".

En este mismo sentido, la Justicia sostiene que Bustillo intentó incidir en la investigación administrativa interna de la propia Cancillería. "Que se mande al frente Maciel. Vos perdé el celular, estoy imaginando escenarios, hay que ir sorteando, esto paso a paso", decía en uno de los mensajes desencriptados de WhatsApp. En otro de los diálogos se lo puede escuchar diciendo "Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso (los chats de WhatsApp), porque ahí quedás re pegada. Dejame hablar con Mata para ver si hay alguna forma de que él pueda hablar con la tipa (en referencia a la funcionaria sumariante), e incidir", dice Bustillo.

Carolina Ache

Esta difusión de los mensajes de WhatsApp generó un repudio generalizdo en todo el arco político uruguayo, tanto de la oposición como del oficialismo, por lo que se pidió la remoción inmediata de su cargo. "Los hechos que se conocieron hoy son muy graves y ameritan medidas inmediatas vinculadas a quienes actuaron fuera del marco jurídico”, escribió en su cuenta de X el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, mientras el senador Jorge Gandini advirtió que este escándalo podría salpicar al Gobierno, de no reaccionar correctamente: “Cada uno debe hacer ya lo que le corresponde para ayudar al presidente”.

Bustillo, por su parte, presentó su carta de renuncia, pero sin hacerse cargo de la situación. "Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad que he presentado la renuncia respectiva", sostuvo en un comunicado oficial este miércoles.

Sebastián Marset

La noticia se conoce luego de que, la semana pasada, comenzaran las indagatorias a distintos funcionarios del ministerio de Exteriores involucrados en el caso del narco, detenido en Dubai en 2021. Marset había solicitado a Uruguay un pasaporte.

Bustillo difundió un escrito en el que sostuvo que no existió “nada ilegal” en dicha tramitación de pasaporte, ya que, en aquel momento, el narco aún no era buscado por la Justicia de Paraguay por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El hoy ex canciller negó haber mentido durante su interpelación en el Tribunal.

En referencia a la divulgación de los chats, Bustillo apuntó contra Ache, y sostuvo que "la doctora Ache descontextualizó conversaciones y obró de mala fe. Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haber presentado la inmediata renuncia al señor presidente".