El rascacielos más alto de América tendrá 500 metros y homenajeará a Ayrton Senna

No hay dudas de que la figura de Ayrton Senna es una de las más queridas y recordadas, y que trascendió el automovilismo aún a 30 años de su muerte. Hoy, su nombre es noticia porque está ligado a un emprendimiento inmobiliario majestuoso.

Esta semana, en Brasil se anunció que se iniciará la construcción de la llamada Senna Tower, un rascacielos de 500 metros de alto que promete ser el más alto de América.

Se erigirá a metros del mar, en Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur del país y promete convertirse en un símbolo del tradicional balneario y en una atracción turística en sí misma.

Con una altura 13 veces mayor a la del Cristo Redentor de Río de Janeiro y 176 metros más que la Torre Eiffel, los desarrolladores ya obtuvieron las aprobaciones necesarias para el inicio de las obras.

El terreno es propiedad del empresario Luciano Hang, dueño de Havan, una de las mayores tiendas departamentales de Brasil, y del diseño participó Lalalli Senna, sobrina de Ayrton, quien es artista y antropóloga.

Según FG Empreendimentos, la constructora a cargo, el rascacielos está inspirado en la historia de superación del piloto, simbolizando el "viaje del héroe" y la búsqueda de ideales.

Una obra de arte monumental

Lalalli Senna describe el edificio como una "obra de arte monumental" que busca inspirar a las personas a superar sus limitaciones y alcanzar su potencial más alto. No obstante, no son pocos los que alzaron la voz preocupados por el impacto ambiental que tendrá no sólo la construcción, sino la edificación una vez que esté en funcionamiento.

El temor principal es que la altura del edificio afecte la vegetación costera al interponerse con la luz solar, pero -según los funcionarios estaduales- el proyecto responde a todos esos interrogantes.

¿Cómo será la Senna Tower en Camboriú?

Tal como anticiparon los desarrolladores, la Senna Tower será el rascacielos más alto de América y el tercero del mundo, detrás de dos que hay en Dubai, Emiratos Árabes.

En las plantas bajas habrá espacios abiertos al público que incluirán restaurantes, bares, locales de esparcimiento y un espacio-museo que repasará la vida del malogrado tri-campeón mundial de Fórmula 1.

Hacia arriba, contará con 228 unidades residenciales, entre las que se incluyen 18 mansiones "suspendidas" con superficies que irán desde los 563 m2 hasta los 903 m2, con piscinas individuales. El resto de los 204 departamentos tendrán hasta 400 m2, algunos en duplex y otros en triplex.

Habrá distintos espacios verdes, una piscina panorámica a unos 150 metros de altura, un observatorio en la cima, contará con ocho ascensores y será el primer edificio de América Latina en tener con un sistema de contrapesos (Mass Damper) para mitigar el efecto de las oscilaciones a causa del viento.

Senna Tower.

Este proyecto vio la luz en 2019 y se llamaba Triumph Tower, pero el año pasado se modificó, se sumaron los Senna, y en julio se logró la aprobación de la obra que se iniciará en los próximos meses. El costo de la inversión fue estimado en alrededor de US$ 490 millones.

Con información de El Economista