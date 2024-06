Declaraciones: le devolvieron el pelotazo a la estrella Mbappé

Continúan los cruces dentro de territorio galo tras las declaraciones de la estrella francesa de fútbol Kylian Mbappé, quien alentó a votar en contra de la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas del 30 de junio.

En esta oportunidad, fue la figura de la extrema derecha Jordan Bardella quien criticó al jugador: "tengo mucho respeto por nuestros futbolistas, ya sea Marcus Thuram o Kylian Mbappé, que son íconos del fútbol e íconos para la juventud. Pero debemos respetar a los franceses, debemos respetar el voto de todos".

"Cuando tienes la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando eres multimillonario, entonces me da un poco de vergüenza ver a estos atletas dar lecciones a las personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la oportunidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad", agregó el político.

El domingo, Mbappé sostuvo que "los extremos están llamando a las puertas del poder", mientras que, anteriormente, Marcus Thuram (hijo del histórico defensor), había arengado a la gente a "luchar a diario" para evitar que la Agrupación Nacional (RN) llegue al poder.

Mbappé no hizo alusión directa al RN, pero dijo que apoyaba los mismos valores y la misma posición que su compañero de selección, Thuram.

La formación euroescéptica y antiinmigración de Bardella tiene su primera gran oportunidad de ganar el poder nacional en las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio, respectivamente, en caso de haber balotaje.

Los últimos sondeos de opinión han posicionado al RN en primer lugar, desde la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento).