Preparate para lo que llegará a PS Plus Extra y Premium en junio

Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya sabemos los títulos que llegarán a PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

Monster Hunter Rise de Capcom

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

El galardonado RPG donde el jugador es un cazador de monstruos, llega plagado de mapas, armas y acción.

Football Manager 2024 de Sega

Plataforma: PlayStation 5

Tomá el control de tu equipo de fútbol favorito y llevalo a la gloria en este título en el que encarnás la piel del DT.

Crusader Kings III de Paradox Interactive

Plataforma: PlayStation 5

RTS (juego de estrategia en tiempo real) donde el jugador controla una casa noble pero no solo a un personaje sino que a toda la dinastía. A lo largo de la historia debe crear lazos, alianzas, traicionar, asesinar, combatir en guerras, hacer negocios y, sobre todo, sobrevivir, asegurando que el heredero esté a la altura de las circunstancias.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 de Milestone S.r.l.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Título de motocross cargado de opciones y lleno de barro.

After Us de Private Division

Plataforma: PlayStation 5

Juego de exploración en un mundo surrealista donde hay que darle a la Tierra una segunda oportunidad.

Anno 1800 de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 5

Título de construcción de ciudades y estrategia ambientado a comienzos de la era industrial. Las decisiones que tome el jugador harán más prósperas sus tierras o lo meterán en conflicto con sus vecinos.

Police Simulator: Patrol Officers de astragon Entertainment

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

El jugador se pone en la piel de un policía que transcurre sus días cuidando Brighton.

Far Cry 4 de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4

En un lugar recóndito de la cordillera del Himalaya se encuentra Kyrat, un país anclado en la tradición y la violencia. Allí va el jugador, a llevar las cenizas de su madre, sin saber que quedará involucrado en una revolución.

LEGO The Hobbit de Warner Bros. Interactive

Plataforma: PlayStation 4

La aventura de Bilbo Bolsón llega en forma de bloques de LEGO.

LEGO The Incredibles de Warner Bros. Interactive

Plataforma: PlayStation 4

Reviví la historia de la familia superheroica de Disney, los Increibles, pero en forma de Legos.



En la categoría Premium están:

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy de LucasArts

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

El juego que cuenta, por medio de bloques de LEGO, la trilogía original de la franquicia.

Ghosthunter de Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

TPS (disparos en tercera persona) en el que el personaje debe atrapar y cazar fantasmas.

Daxter de Ready at Dawn

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Un exterminador de insectos debe encontrar a su amigo Jak, en este juego de plataformas clásico.