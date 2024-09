Estos son los lanzamientos de PS Plus Extra y Premium de septiembre

Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya están disponibles los títulos que llegan a PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Los podés reclamar desde el 17 de septiembre. Estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

The Plucky Squire de All Possible Futures

Plataforma: PlayStation 5

Aventura en el que un personaje de cuentos debe recorrer las páginas de un libro.

Under The Waves de Quantic Dream y Parallel Studio

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Aventura narrativa ambientada en una versión alternativa retrofuturista de 1979. En las profundidades del Mar del Norte vive Stan, un buzo profesional que trabaja para una empresa petrolera haciendo tareas de mantenimiento. Stan intenta escapar de su pasado y encuentra la paz en las profundidades del mar, lejos de la vida cotidiana, cómodo en la monotonía y el aislamiento. Sin embargo, comienzan a ocurrir sucesos que alterarán su vida.

Night in the Woods de Infinite Fall

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Particular juego de aventura y exploración en el que un gato regresa a su pueblo y se reencuentra con su pasado.

Chernobylite de The Farm 51

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de terror y supervivencia ambientado en la zona de exclusión de Chernobyl.

Wild Card Football de Saber Interactive Inc.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de fútbol americano 7 vs 7 en el que los jugadores cuentan con cartas que permiten cambiar el curso del partido, complicarle la vida a los contrarios o encontrar ventajas.

Space Engineers de Keen Software House

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Sandbox de construcción en un universo donde los jugadores crean naves espaciales, estaciones, puestos y todo lo que puedan imaginar para sobrevivir.

Road 96 de Deep Silver

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Aventura en primera persona en la que el jugador hace dedo buscando llegar a la frontera mientas descubre personajes únicos en una historia que se crea de manera procedural.

Ben 10 de Outright Games Ltd

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Acción en la que Ben Tennyson, tiene que salvar el mundo.

Far Cry 5 de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Bienvenido a Hope County, Montana, la tierra de los valientes y de la libertad, pero también de la secta apocalíptica conocida como "Puerta del Edén". Enfréntate a Joseph Seed, líder de la secta, y sus hermanos para liberar a la comunidad de Hope.

En la categoría Premium están:

Secret Agent Clank de High Impact Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de plataformas en el que Clank debe rescatar a Ratchet.

SkyGunner de PixelArts

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Título de vuelo y disparos en tercera persona.

Mister Mosquito de Zoom

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Un mosquito quiere una sola cosa: chupar la sangre de una familia.