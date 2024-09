The Eternal Life of Goldman: no tiene fecha de lanzamiento, pero ya cautiva

Las animaciones a mano de The Eternal Life of Goldman, cuidadosamente dibujadas, fotograma a fotograma, brillan en un reciente gameplay extendido que fue lanzado por sus desarrolladores. A pesar de la expectación generada, el juego aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, su llegada está confirmada para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch.

Este título, que hizo su debut durante el evento THQ Nordic Showcase 2024, quedó algo opacado por la abrumadora cantidad de anuncios en lo que fue el "No-E3" de este año. Sin embargo, logró captar la atención de aquellos que aprecian el arte tradicional y la jugabilidad clásica. The Eternal Life of Goldman, desarrollado por Weappy Studio, la misma empresa detrás de This is the Police, se presenta como un juego de plataformas que mezcla técnicas de animación artesanales con una narrativa que bebe de antiguas fábulas.

Un archipiélago dibujado a mano y una misteriosa deidad por derrotar

La sinopsis oficial en Steam destaca lo que los jugadores pueden esperar de esta aventura visualmente impactante: "En esta fascinante aventura de plataformas, inspirada en fábulas ancestrales, deberás enfrentarte a una enigmática deidad mientras exploras un vasto archipiélago, todo él dibujado a mano y animado con la técnica tradicional de fotograma a fotograma". El juego promete una rica combinación de acción, exploración y narrativa, con un enfoque en la animación que busca capturar la esencia de los clásicos, en una época en la que este tipo de arte visual ha quedado casi relegado.

Nuevas imágenes de gameplay desde Gamescom 2024

Recientemente, se ha publicado un extenso vídeo de 8 minutos mostrando el gameplay de The Eternal Life of Goldman, el cual fue presentado en la Gamescom 2024. En el vídeo, podemos observar varios aspectos clave del juego, incluyendo plataformas laterales, exploración detallada y la utilización del bastón, el arma principal del protagonista. También se destacan algunos enfrentamientos con enemigos, lo que da una primera impresión del ritmo de combate y la evolución del personaje a lo largo del juego.

A pesar de lo impresionante del gameplay y de la demostración, el mayor interrogante sigue sin resolverse: la fecha de lanzamiento. Ni THQ Nordic ni Weappy Studio han dado pistas sobre cuándo los jugadores podrán finalmente ponerse en los zapatos del protagonista. Lo que sí está confirmado es que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch, plataformas en las que los jugadores podrán disfrutar de esta obra de arte interactiva cuando esté disponible.

Una oda a la animación tradicional en tiempos modernos

El uso de técnicas de animación fotograma a fotograma, en un mercado dominado por gráficos hiperrealistas y juegos en 3D, coloca a The Eternal Life of Goldman en una categoría especial. El hecho de que Weappy Studio haya apostado por un estilo tan detallado y artesanal demuestra su compromiso por mantener vivas las técnicas tradicionales en el ámbito de los videojuegos modernos. Además, el enfoque en fábulas clásicas le añade una dimensión narrativa que podría atraer tanto a los amantes de los juegos de plataformas como a aquellos que buscan historias con más profundidad.

Expectativas para el futuro

Si bien aún no tenemos una fecha definitiva, la calidad visual y el planteamiento único de The Eternal Life of Goldman han despertado un interés creciente entre los jugadores. Con el respaldo de THQ Nordic y la experiencia de Weappy Studio, este título tiene el potencial de convertirse en una de las joyas más singulares del catálogo de juegos de plataformas de los próximos años. Solo queda esperar que pronto se revele más información sobre su lanzamiento, ya que las expectativas están en aumento, impulsadas por su estética y jugabilidad cautivadora.

Sin duda, aquellos que valoran la animación artesanal y los relatos míticos tendrán en The Eternal Life of Goldman una aventura visualmente fascinante y narrativamente rica que no querrán perderse.