Edición Ultimate de Dead Island 2: lanzamiento y novedades

El 22 de octubre se lanzará la esperada Edición Ultimate de Dead Island 2, según ha confirmado Dambuster Studios. Esta versión especial del juego incluirá no solo el título base, sino también sus dos expansiones principales, SoLa y Haus, además de nuevo contenido que promete seguir ampliando la experiencia para los jugadores. Entre las novedades destacadas se encuentra un modo cooperativo inédito llamado Neighborhood Watch, junto con la introducción de nuevas clases, habilidades y la modalidad New Game Plus para aquellos que deseen revivir la historia principal con mayor dificultad y elementos adicionales.

Un nuevo desafío cooperativo: Neighborhood Watch

El modo Neighborhood Watch introduce una experiencia cooperativa centrada en la supervivencia ante hordas de zombies. La dinámica se basa en un concepto de preparación: los jugadores tendrán cuatro días para fortalecer su defensa y completar diversos objetivos antes de enfrentar una masiva invasión de muertos vivientes en el quinto día. Los jugadores asumirán el rol de los Bobcats, un grupo de jóvenes universitarios que deben proteger su fraternidad. Cada miembro del grupo tendrá un conjunto de habilidades únicas: el médico, el cazador y el químico, lo que requerirá coordinación entre los jugadores para resistir la embestida zombie.

Zombies renovados y éxito rotundo

Desde su lanzamiento original el 21 de abril de 2023, Dead Island 2 ha demostrado ser un éxito rotundo, tanto en consolas de nueva generación como en las anteriores. En poco tiempo, esta secuela ha superado los 3 millones de copias vendidas, una cifra que se suma a los más de 7 millones de jugadores que han disfrutado del título a través de Game Pass. Esto refleja la continua popularidad de la franquicia, cuya primera entrega, lanzada en 2011, fue pionera en establecer una sólida base de fans, con más de 3 millones de copias vendidas en su momento.

Sexta actualización y más contenido por descubrir

La Edición Ultimate marca la sexta gran actualización del juego, lo que evidencia el compromiso del estudio por mantener vivo el interés de los jugadores con nuevo contenido y mejoras constantes. Si bien aún no se ha revelado el precio oficial de esta edición, las imágenes promocionales sugieren que habrá versiones físicas tanto para Xbox Series como para PlayStation 5, lo que entusiasma a los coleccionistas. Además, esta edición incluirá varios elementos cosméticos exclusivos y nuevas armas, entre las que destacan:

Conjunto de armas doradas

Conjunto de armas estilo Pulp

Recuerdos de Banoi

Red's Demise

Pack de apariencias para los seis cazadores de zombies

Estos extras no solo aportan un toque de personalización, sino que también amplían las opciones tácticas para enfrentar las hordas zombie.

Con esta nueva edición, Dead Island 2 sigue consolidándose como uno de los títulos de acción y supervivencia más destacados del año, ofreciendo a los jugadores una razón más para sumergirse en su caótico y vibrante mundo postapocalíptico.