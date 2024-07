Efecto Joe Biden: cómo ceder paso y saber retirarse a tiempo

La reciente renuncia de Joe Biden como candidato por la reelección presidencial de los Estados Unidos ha puesto en el centro del debate una cuestión crucial: ¿cuándo y cómo debemos retirarnos después de una vida de trabajo? Esta decisión, que ni siquiera el líder de una de las naciones más poderosas del mundo ha tomado por sí mismo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber decir adiós en el momento adecuado.

Factores internos y externos

El psicólogo Xavier Guix destaca dos factores fundamentales en esta decisión: el interno, que se refiere a la percepción personal de si ha llegado el momento de retirarse, y el externo, que puede ser el factor determinante. En el caso de Biden, ha sido este último el que ha prevalecido, ya que él mismo se veía capaz de enfrentarse nuevamente a Trump.

El riesgo de irse demasiado pronto

Guix advierte sobre el riesgo de retirarse demasiado pronto. "Si decidís vos mismo, es probable que te anticipés; si lo hacen los demás, es porque te has alargado demasiado en el trabajo". No existe un momento perfecto, pero encontrar la armonía entre lo interno y lo externo es clave. Dejar el lastre poco a poco, como se recomienda en la psicología de las jubilaciones, puede ser una estrategia efectiva.

La percepción personal es crucial. Eva Bach, pedagoga y autora, subraya la importancia de la madurez emocional para despedirse de etapas y sueños que ya no podemos cumplir. La humildad para reconocer y asumir estas situaciones es esencial, ya que nuestras capacidades pueden verse reforzadas o disminuidas con la edad.

La gestión del duelo

Una vez tomada la decisión de retirarse, Guix recomienda gestionar el duelo que sigue a una vida laboral. Este período de adaptación es necesario para dejar atrás las expectativas e intereses vinculados al cargo. La vida comienza a ser reinterpretada desde otro ángulo, y en la política, este proceso se conoce como "descompresión".

Este proceso no suele generar grandes problemas psicológicos, salvo si la vinculación al cargo es extrema. "Esto puede llevar a un punto, en algunos pocos casos, en que la persona no le ve sentido a la vida", explica Guix. Por suerte, la especie humana ejerce una de sus principales cualidades: la capacidad de adaptación.

Lecciones literarias para decir basta

No sólo el campo de la política genera situaciones de gran trascendencia cuando se produce una retirada no prevista. La literatura ha ofrecido ejemplos extraordinarios de creadores que dijeron basta cuando quisieron. Rimbaud, entre los 16 y los 20 años, escribió dos libros de poemas que han tenido trascendencia histórica. No escribió nunca más. Tuvo una vida azarosa en África y falleció a los 37 años. Se supo retirar de la literatura cuando él quiso. Juan Rulfo escribió solo dos libros Pedro Páramo y El llano en llamas. Ningún otro, por mucho que se lo pidieron. J.D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, sólo publicó dos o tres cuentos más tras esa famosa novela, pero a los 44 años se retiró al campo, no quiso ver a nadie ni conceder entrevistas. Murió a los 91.

La renuncia de Biden es una oportunidad para soltar lastre y reconocer que ha hecho todo lo que podía. "Me merezco un descanso", concluye Guix, reflejando un sentimiento que muchos comparten al llegar a este punto de sus vidas.