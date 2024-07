Un giro sorprendente: Biden renuncia a la reelección y apoya a Kamala Harris

En un giro inesperado, el presidente Joe Biden ha decidido no buscar la reelección, cediendo a las presiones de su partido que veían en su edad, 81 años, un obstáculo para enfrentar a Donald Trump en noviembre. Biden hizo el anuncio a través de un comunicado en la red X, donde expresó su gratitud por haber servido como presidente y su intención de concentrarse en sus deberes durante el resto de su mandato.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden.

Kamala Harris, la nueva esperanza demócrata tras la renuncia

En un tuit posterior, Biden ofreció su respaldo total a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata demócrata para las próximas elecciones. "Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", escribió.

El presidente también anunció que se dirigirá a la nación más tarde esta semana para dar más detalles sobre su decisión. No mencionó quién sería su posible sucesor ni cómo sería elegido.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", agregó.

La decisión de Biden llega después de que altos funcionarios del partido, tanto en público como en privado, le pidieran que considerara hacerse a un lado debido a preocupaciones sobre su edad y su capacidad para ser un candidato efectivo. Estos llamados se intensificaron tras su pobre desempeño en el debate con Trump el pasado 27 de junio, donde se le vio falto de energía y con dificultades para articular sus ideas.

La confirmación de la noticia se produce mientras Biden se encuentra fuera de la luz pública debido a su contagio de COVID-19 y un día después de que finalizara la Convención Nacional Republicana, que proclamó a Trump como candidato del Partido Republicano por tercera vez consecutiva.