Universal+ comparte la escena de la serie Apples Never Fall que se ha vuelto viral

Apples Never Fall, la serie exclusiva de Universal+ que estrenó el 16 de julio, está basada en el adictivo libro de la autora de Big Little Lies, Liane Moriarty, titulado Un Revés Inesperado y tiene como protagonista del misterio central a Joy Delaney (Annette Bening, 66), una reconocida entrenadora de tenis que vendió la academia que tenía con su marido Stan (Sam Neill) para que ambos pudieran disfrutar de una vida tranquila y sin preocupaciones, para vivir sus años dorados cosechando los frutos de décadas de mucho trabajo y sacrificio.

Sin embargo, ese plan se rompe en pedazos cuando Joy sale de paseo con su bicicleta y no regresa nunca al hogar. Su desaparición genera preocupación en su marido y sus cuatro hijos ya adultos (interpretados por Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), quienes comienzan una investigación para saber qué sucedió con su madre y, al mismo tiempo, lidian con sus propios problemas y con traumas que se van revelando de manera paulatina.

La súbita ausencia de Joy provoca un efecto dominó en esa familia cuyos oscuros secretos salen a la luz, y muchos de ellos están relacionados con traiciones del pasado.

De acuerdo a las palabras de la showrunner de Apples Never Fall, Melanie Marnich, su objetivo al escribir la serie siempre fue que el espectador pensara en su madre y la recordara de manera positiva. "Quiero que después de ver los capítulos, los que puedan hacerlo llamen a sus madres, ese es mi deseo", manifestó Marnich.

"Esto es lo que nadie te dice del matrimonio y de la familia... Cuánto resentimiento puedes sentir por la gente que amas, por todo lo que has sacrificado por ellos. Y nunca te dicen 'Gracias'. Una lo abandona todo porque tener una familia le demanda eso a una mujer. Y un día te despiertas y adviertes que la persona en la que ibas a convertirte se ha ido. La sacrificaste por personas que ni siquiera te ven y no hay tiempo para hacer el duelo porque hay demasiada maldita ropa para lavar. Un día simplemente te despiertas y te das cuenta de que la mitad de ti, quizá la mejor parte, está muerta. Y das por sentado que cuando llegue el momento tus sacrificios serán recordados y apreciados, y que la gente cercana te mostrará agradecimiento cuando lo necesites... Y luego no lo hacen"...

En el séptimo episodio ya disponible en Argentina en Universal+ -titulado Joy-, el personaje magistralmente interpretado por Annette Bening reflexiona sobre los sacrificios que hacen las mujeres en beneficio de la familia y en detrimento de sus anhelos. Ese monólogo conectó con la audiencia por tocar fibras personales.