'Art, el payaso' vuelve más sangriento que nunca en el tráiler de 'Terrifier 3'

En un momento en que varias leyendas del slasher permanecen guardadas y sin nuevas entregas, la saga de Terrifier ha conseguido imponer a un nuevo ícono del terror. Art, el payaso comenzó con breves apariciones en cortometrajes, antes de ser incluido en la antología del 2013, La víspera de Halloween (All Hallows' Eve) de Damien Leone.

Tres años más tarde, el sádico personaje consiguió su película en solitario y en 2022 se redobló la apuesta con una continuación que fue un éxito rotundo en taquilla. Ahora una tercera entrega está en camino y un primer tráiler extendido adelanta que vamos a estar ante una experiencia intensa, de mayor presupuesto y con mucho más gore.

Terrifier 3 se ambientará cinco años después de los acontecimientos de la última película de la saga y volverá a contar con David Howard Thornton en el rol del payaso asesino. A diferencia de las anteriores apariciones de Art, el payaso, este nuevo capítulo de la saga no se ambientará durante la temporada de Halloween, sino en plena Navidad.

El primer adelanto extendido de la película, que llega luego de la revelación de breves teasers, muestra a Art desatando el caos en el condado de Miles durante la Nochebuena, tiñendo de rojo sangre la festividad más esperada. Damien Leone, creador de la saga que regresa para dirigir, había adelantado Terrifier 3 contaría con una de las escenas más terroríficas de toda la franquicia y las imágenes parecen estar a tono con esta afirmación.

"Honestamente, puedo decir que acabamos de filmar una de las escenas más increíblemente horribles de la franquicia Terrifier y no van a creer quién no pudo manejarlo en el set. El bts es divertidísimo. No puedo esperar a que lo vean", reconoció el cineasta.

Tras el éxito de Terrifier 2, que recaudó aproximadamente 15,7 millones de dólares en taquilla con un presupuesto estimado de 250.000 dólares, esta nueva película cuenta con una mayor inversión que se refleja en mejores valores de producción.

Además del regreso de Lauren LaVer, Samantha Scaffidi, Elliot Fullam y la estrella de AEW, Chris Jericho, en Terrifier 3 también aparecen el legendario artista de efectos especiales Tom Savini, Jason Patric, Antonella Rose, Clint Howard y Jon Abrahams.

Terrifier 3 tiene previsto llegar a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 11 de octubre.