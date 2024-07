The Office: la razón por la que graban el documental durante toda la serie

La serie de televisión The Office se ha convertido en un fenómeno cultural desde su estreno, capturando la vida cotidiana de los empleados de la compañía Dunder Mifflin con un enfoque de estilo documental. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué los creadores decidieron enmarcar la sitcom de esta manera? Andy Greene, en su libro The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s: An Oral History, revela detalles fascinantes sobre la razón detrás de esta elección creativa.

¿Por qué un documental?

Según Greene, la decisión de filmar The Office como un documental se basa en una trama inicial oscura que nunca llegó a la pantalla: el supuesto suicidio de un empleado llamado Tom. La idea era que el documental se realizara para explorar cómo los empleados de una pequeña empresa lidian con la tragedia y el estrés que deja un suceso tan impactante. Esta premisa proporcionaría una profundidad emocional y un contexto para el humor y las interacciones de los personajes, añadiendo una capa de realismo y humanidad a la serie.

La explicación, según revelaron sus escritores, se encuentra en pequeños detalles que dejaron sueltos en algunos episodios de la serie. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 8 de la segunda temporada, El examen de resultados. En él tenemos a un Michael que arma una reunión para leer los comentarios que los empleados dejaron en el buzón de sugerencias que hay en la oficina. Una de ellas dice simplemente "necesitamos mejores prestaciones para los empleados que sufren depresión".

Cuando Michael termina de leer esta propuesta, se ríe y comenta que no quiere que se tomen como un chiste lo de las sugerencias, ya que no hay ningún empleado que se llame Tom, quien firma la nota. Es en este momento donde habla Phyllis, quien comenta que Tom trabajó en el área de contabilidad durante un año o así. Pero no es lo que dice, sino el gesto que hace lo que llama la atención. Phyllis se lleva los dedos a la sien como si fuera una pistola, algo que indica que este Tom que nunca vimos se suicidó.

Nunca volvemos a escuchar el nombre del personaje hasta la temporada cuatro. En el capítulo 16, Respeto, Dwight prepara un organigrama de Dunder Mifflin para mostrarle a Michael y explicarle por qué tiene que amonestar a Stanley después de cómo le habló en una reunión. Lo importante de esta escena es el organigrama en sí, ya que por un segundo se puede ver el nombre de Tom (cuyo apellido es Peets). Pero el nombre está tachado, lo que implica que ya no está más en la empresa.

Estos dos pequeños detalles tienen una razón de ser y están relacionados íntegramente con la premisa de la serie. Los guionistas en el libro revelan que cuando Ryan ingresa como pasante para cubrir la vacante de contabilidad en el primer episodio lo hace porque Tom se había suicidado. Y es por eso que la rama de Scraton graba un documental, con el objetivo de ver cómo los empleados lidian con la pérdida y cómo sobrellevan un suicidio laboral.

El enfoque de estilo documental en The Office ha permitido a la serie trascender el género de comedia y convertirse en un estudio de personajes y relaciones humanas. Al incorporar elementos de drama y realismo, los creadores han logrado conectar con los espectadores en un nivel más profundo. La revelación de Greene sobre el origen oscuro de esta decisión creativa proporciona una nueva capa de apreciación para los fanáticos de la serie, mostrando cómo incluso los elementos más triviales y cómicos pueden tener raíces en temas serios y significativos.

La versión estadounidense de The Office tiene un total de 9 temporadas, que se emitieron desde 2005 hasta 2013. La serie ha sido ampliamente elogiada por su humor, personajes memorables y formato innovador de estilo documental.

¿Dónde puedo verla?

The Office (versión estadounidense) está disponible en varias plataformas de streaming, aunque la disponibilidad puede variar según tu región. En Argentina, puedes verla en Netflix, Amazon Prime y Max.

La versión británica de The Office

La versión británica de The Office fue creada y protagonizada por Ricky Gervais, quien interpreta a David Brent, el jefe de la oficina. Esta versión se emitió entre 2001 y 2003 y consta de 2 temporadas con un total de 12 episodios, más dos episodios especiales de Navidad que concluyeron la serie.

Características de la versión británica:

Humor más seco y oscuro : El estilo de humor en la versión británica es más seco y oscuro en comparación con la versión estadounidense. Ricky Gervais y Stephen Merchant , los creadores, se inclinaron por un tono más realista y a menudo incómodo.

: El estilo de humor en la versión británica es más seco y oscuro en comparación con la versión estadounidense. , los creadores, se inclinaron por un tono más realista y a menudo incómodo. Formato documental : Al igual que su contraparte estadounidense, la serie se presenta en un estilo de documental falso, con cámaras que siguen a los empleados en su vida diaria en la oficina.

: Al igual que su contraparte estadounidense, la serie se presenta en un estilo de documental falso, con cámaras que siguen a los empleados en su vida diaria en la oficina. David Brent: El personaje de David Brent es conocido por su falta de autoconciencia y su deseo desesperado de ser querido y considerado gracioso por sus empleados, a menudo resultando en situaciones incómodas y embarazosas.

¿Dónde puedo ver la versión británica?

La versión británica de The Office también está disponible en Max.