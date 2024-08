Tamara Pettinato renunció en vivo a Bendita TV: por qué

Tras el nuevo video que se difundió de Tamara Pettinato (39) y la situación complicada en Bendita TV, la panelista decidió sobre su futuro y fue Beto Casella (64), quien dio la noticia.

En pleno programa de streaming, Casella leyó el mensaje de Tamara Pettinato, donde le comunicaba su decisión sobre su futuro en Bendita.

La panelista volvió viernes 16 de agosto luego del escándalo.

"No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes", informó Beto sobre la decisión de la panelista.

Al respecto, el comunicador opinó acerca de la medida. "No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. Está el tape, yo dije el viernes que no la podía despedir", cerró.