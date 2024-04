Sin tregua contra Gran Hermano: Alfredo Casero fulminó al reality más visto del país

Gran Hermano es el programa más visto por los argentinos y esto despierta ciertas críticas por parte de personas que integran los medios de comunicación. En esta ocación, el actor y humorista Alfredo Casero (61) salió a fustigar al formato durante una entrevista en Intrusos, que se emite en el canal AmericaTV.

"Sinceramente, los relities son pateticos. Y a veces habrá a quién le interese. Pero a mí me molesta ver gente. Que hagan lo que se les cante. Yo no los consumo, que hagan lo que quieran”, apuntó el artista.

A su vez, agregó: “A ver cómo te lo puedo decir: me importa un pedo. Me importa un pedo. A mí no me mueve la aguja, no me la va a mover nunca, al igual que a un artista que está bien plantado”.

En esta línea, el comediante destacó la buena labor que realiza el sector artístico frente al contenido que realiza Gran Hermano. “Nosotros haciendo shows le ganamos. Pero destruyeron a los artistas. Los artistas son fáciles de destruir”, sostuvo.





“Los artistas tienen una sensibilidad especial y viven de una manera especial. Tengo esperanza y trabajo por la alegría. Porque seguir enojado con gente que ya sabemos cómo es desaprovechar los años que me quedan”, añadió.

Volver a la televisión

En la entrevista con Intrusos, le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar en televisión y Casero respondió que "estoy con ganas de volver a hacer tele". "Lástima el estado de la tele, pero me gustaría. Siempre. Yo sigo haciéndolo, pero es muy jodido producir el humor. Pero siempre en el teatro, hago lo mismo que hacía. Sigo teniendo una troupe, y sigo laborando en esa troupe”, expresó.