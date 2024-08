Marley defiende su inocencia y Molina apuntó contra la Justicia

Todos los reflectores están sobre Marley (54) luego de ser denunciado por Adrián Alfredo Molina por presunta corrupción de menores. Ambos protagonistas estuvieron en diferentes canales de televisión y dieron a conocer sus testimonios.

Tras conocer los detalles de la denuncia de Molina, Marley salió en Telefe y expresó nuevamente que "todo es falso. A él lo conocí en 1999 tenía 20 años". "Si los dos éramos adultos y no pasó nada grave. Siempre nos llevamos bien, yo dije ´tal vez, debe querer hablar de mi sexualidad´, pero después me quedé pensando 25 años atrás me hubiese preocupado un poco más y era otra Argentina. Hoy, en 2024, que vengan hablar de mi sexualidad es una tontera", apuntó en el noticiero del canal.

"Nunca esperé que su desesperación económica podía ser tanta para realizar la denuncia que hizo. Con un montón de falsedades, todo es falso y es una mentira", puntualizó.

Por otra parte, el conductor de televisión expuso que "Molina me extorsionó en 2023 por un pedido de plata en 2022". "Se comunica conmigo y me dice que está lleno de deudas. En un momento económico muy malo y me pide una cifra gigante en dólares para que lo ayudara", relató.

"En ese momento, yo no estaba con una soltura económica y no tenía plata. Le dije, ahora no puedo, pero más adelante sí. No le cayó bien la respuesta y la relación se enfrió", añadió.

Testimonio de Molina en Intruso

Adrián Alfredo Molina radicó una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires contra Marley por corrupción de menores. El hombre fue a Intrusos y brindó detalles sobre su presentación judicial.

Tras el descargo de Marley, el denunciante volvió a destacar que no tiene intenciones de pedir dinero. "Me corrompió emocionalmente. Mi deseo es que en este país en el que nací estas historias se terminen", apuntó.

Por otra parte, Molina reveló sus primeros encuentros, aunque sostuvo que algunos detalles no los recuerda. "Esto fue entre el 97 y 98, años donde había terminado la secundaria. Era una relación de ir a su casa un día específico por una cantidad de horas", contó.

"Tenía dos opciones: quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días en los medios o irme. Recuerdo la sensación de estar perdiendo a alguien que querés", añadió.

Además, agregó: "No busco dinero y si lo llega haber dinero, irá a una organización que trabaje para concientizar sobre el grooming".

"Quiero creer en la Justicia. Por eso, he viajado para hacer mi denuncia y de lo que me ha pasado. No es para mí, sino para la sociedad y que entienda que estas cosas pasan", cerró el denunciante.