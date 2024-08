'Mamma Mia 3' está en desarrollo, confirma una de sus protagonistas

Christine Baranski (72), conocida por su papel como Tanya Chesham-Leigh en las dos películas de Mamma Mia!, ha confirmado que una tercera entrega de la exitosa franquicia está en desarrollo. En una reciente entrevista, Baranski reveló que la productora Judy Kramer está trabajando en la realización de Mamma Mia! 3, y que ya se ha establecido una trama para la película.

Mamma Mia 3, cada vez más cerca

Durante su conversación con The Hollywood Reporter, Baranski explicó que estuvo en Londres con Kramer, en uno de sus lugares favoritos, donde la productora le compartió detalles sobre la narrativa del próximo filme. Aunque Baranski no pudo proporcionar detalles específicos sobre la trama, aseguró que la implicación de Kramer es una garantía de que el proyecto avanzará. "Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Ella hizo que la segunda película se concretara, y fue un éxito fenomenal. No me sorprendería que Judy lograra reunir a todos nuevamente", comentó Baranski.

Mamma Mia!, una saga de gran éxito

La primera película de Mamma Mia!, estrenada en el 2008, recaudó 694 millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en un éxito rotundo para Universal Pictures. La historia de Sophie Sheridan (interpretada por Amanda Seyfried, 38) y su búsqueda para descubrir la identidad de su padre cautivó al público y se convirtió en un fenómeno cultural.

La secuela, Mamma Mia! Vamos Otra Vez, lanzada diez años después, funcionó tanto como una precuela como una secuela, introduciendo a Lily James (35) como una versión más joven de Donna Sheridan, un personaje interpretado por Meryl Streep (75) en la primera película. A pesar de la muerte del personaje entre las dos entregas, Streep volvió para participar en algunas secuencias emotivas.

Actualmente, Universal Pictures no ha anunciado una fecha de lanzamiento para Mamma Mia! 3. Aunque el proyecto ha sido mencionado desde el lanzamiento de la segunda película, los detalles concretos han sido limitados. La confirmación de Baranski sobre el desarrollo del filme es la noticia más prometedora hasta ahora, y los fanáticos del musical esperan con ansias más actualizaciones sobre el avance del proyecto.