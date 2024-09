Ibai Llanos hizo un cambio rotundo en su vida

El streamer español Ibai Llanos lleva varios meses luchando por perder peso y mejorar su salud. Por ese motivo, publicó en su cuenta distintos videos suyos realizando un entrenamiento riguroso junto al campeón de Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria.

Luego mucho trabajo, Ibai contó a sus seguidores su alegría cuando su médico, tras informarle que había perdido 25 kilos, le dio una grata sorpresa: ya no necesitaría la máquina CPAP que había estado usando para dormir.

El español explicó que, desde hace un año, había estado utilizando una máquina CPAP para combatir la apnea del sueño, un trastorno que provoca pausas en la respiración mientras se duerme. "Yo desde hace un año duermo con CPAP, una máquina que me ayuda a tener menos apnea", contó el influencer en un video que compartió en su cuenta de lunes en Instagram. "Día 40 de cambio físico. Hoy vengo de Alemania, de un viaje, así que básicamente lo que vamos a hacer es pasear durante una hora y media y después durante esta semana ya estaremos estrenando con mucha fuerza", añadió.

"Yo no soy profesional, no soy médico, disculparme si me equivoco en algún término, pero básicamente la apnea es un momento donde dejás de respirar durante algunos segundos por la noche. Todo el mundo hace apneas, el problema es que yo hacía el triple o cuádruple de apneas de lo que suele ser habitual, por tener obesidad, por tener sobrepeso", remarcó.

El español aseguró que, luego de tanto esfuerzo, el médico "me dijo que pasé de hacer el triple de apneas, una situación grave, a estar por debajo de la media en cuanto a apnea", y que le indicó que tenía que dejar de usar la mascarilla: "Evidentemente, no podés dormir con la mascarilla si no la necesitás y por eso estás durmiendo mal"

"Es algo muy personal, pero quería hacer con ustedes esta reflexión. El cambio de vida y de salud que pegué fue espectacular. De momento tengo que seguir haciendo varias pruebas y me tienen que seguir mirando, pero me dijeron que al ritmo que voy, tengo que dejar de utilizarlo. Es una gran noticia para mí; quizás para algunos de ustedes es una tontería, pero a mí me hace mucha ilusión", concluyó.

¿Qué es una máquina CPAP y cómo funciona?

Este dispositivo es comúnmente empleado para tratar la apnea del sueño, un trastorno que interrumpe la respiración durante el descanso nocturno. Según la Clínica Mayo, CPAP significa "presión positiva continua en las vías respiratorias" (continuous positive airway pressure, en inglés). El aparato suministra un flujo constante de aire a través de una máscara que cubre la nariz o la boca, manteniendo las vías respiratorias abiertas durante el sueño.

Máquina CPAP

Este flujo de aire presurizado permite a quienes lo usan respirar sin interrupciones, reduciendo los episodios de apnea que podrían alterar el sueño. Aunque la máquina no respira por la persona, sí ayuda a mantener las vías aéreas despejadas, permitiendo un sueño más reparador. La CPAP es especialmente recomendada para quienes sufren de apnea central del sueño, donde la respiración se detiene y se reinicia repetidamente debido a señales inadecuadas del cerebro.