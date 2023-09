El hermano de Silvina Luna y Fernando Burlando, presentes en la autopsia del cuerpo de la modelo

A primera hora de la mañana de este lunes, la junta médica se reunió para realizar la autopsia del cuerpo de Silvina Luna, según lo informado por el canal TN. Ezequiel Luna, hermano de Silvina, y su abogado, Fernando Burlando, se acercaron a la Morgue Judicial. El juez de instrucción Luis Schlegel permitió que los familiares de Silvina Luna pudieran observar la autopsia desde una ventana en el quirófano.

Burlando explicó que su objetivo era obtener muestras del líquido que Aníbal Lotocki había inyectado en los glúteos de Silvina. "Lo que buscamos es evitar cualquier objeción legal", afirmó.

Después del fallecimiento de Silvina Luna en el Hospital Italiano, el fiscal de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, solicitó a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para llevar a cabo la autopsia correspondiente. Esta solicitud fue aprobada al día siguiente por el TOCC N° 28, lo que retrasó el entierro.

El hermano de Silvina se presentó como parte querellante para buscar justicia por la muerte de Silvina. "Buscamos que el responsable sea castigado conforme a la ley y que se me permita actuar como querellante particular, así como también reservo mi derecho de presentarme como parte civil, otorgando la autorización expresa a mis abogados para que actúe en consecuencia con todas las facultades y prerrogativas legales", declaró en su presentación ante la justicia.

"No hay duda de que la muerte de Silvina no fue natural, sino más bien violenta. Además, no tengo ninguna duda de que su muerte, tras un prolongado sufrimiento físico y psicológico durante años, está directamente relacionada con las acciones de Aníbal Rubén Lotocki, quien de manera intencional ocultó a Silvina las posibles consecuencias de la aplicación de sustancias de relleno, incluso sin documentar esta situación en su historial médico y sin obtener un consentimiento informado. Estos documentos fueron incautados durante la investigación del caso Nro. 50.949/2015 en el Tribunal Oral en lo Penal Nro. 28”, agregó.

El juzgado ordenó al patólogo realizar la autopsia, así como extraer y preservar un triple juego de muestras de cabello y humor vítreo para posibles pericias posteriores.

Después de la autopsia, la justicia investigará si la muerte de Silvina Luna está relacionada con la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki en 2010.

La defensa de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki, a través de su abogado Diego Javier Szpigiel, presentó un documento en el que argumentaba que la alegación de un "hecho nuevo" carecía de fundamentos legales, ya que la parte demandante tenía pleno conocimiento durante el juicio de todos los detalles relacionados con el producto y la salud de Luna. Por lo tanto, sostenía que el fallecimiento de Luna no podía considerarse un hecho nuevo.

La defensa del médico recordó que en el juicio anterior en el que fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones" contra cuatro pacientes, incluida a Silvina Luna, solo quedaba pendiente la apelación presentada por la vedette Pamela Sosa.

"En virtud de esto, el fiscal solo podrá argumentar, si así lo decide en su rol de acusador, sobre cuestiones relacionadas con el recurso presentado por Sosa, ya que en lo que respeta a las acusaciones de las otras partes, su destino ya ha sido sellado", señaló, recordando que Lotocki ya había sido condenado a cuatro años de prisión por "lesiones" contra cuatro pacientes.