Día de Spiderman: ¿por qué se celebra el 1 de agosto?

El Día Mundial de Spiderman se celebra cada año el 1 de agosto. Este día es una oportunidad para que los fanáticos de todo el mundo rindan homenaje a uno de los superhéroes más icónicos de Marvel Comics.

Spiderman, creado por Stan Lee y Steve Ditko, hizo su primera aparición en Amazing Fantasy #15 en 1962, y desde entonces ha capturado la imaginación de millones de personas con sus increíbles aventuras y su inquebrantable sentido de la responsabilidad.

El camino hacia la primera aparición de Spider-Man

No todo el mundo lo sabe, pero el camino recorrido por Peter Parker hasta su debut fue largo. Martin Goodman, editor de Marvel Comics por aquel entonces, no estaba muy entusiasmado con el personaje, pero le dio luz verde para que se publicara en Amazing Fantasy.

La publicación no era un éxito de ventas, de hecho, sus ventas iban de mal en peor, y Stan Lee, el creador del personaje, tenía otras ideas. Sin embargo, con el espacio garantizado, siguió adelante con el proyecto de hacer un súper héroe joven, infravalorado y sin glamour.

Para ello, Lee eligió a Steve Ditko como artista, y no en vano. Ditko era conocido por ser callado, y, sin embargo, sus dibujos explotaban de creatividad, innovación y humor. Todo ello con un sutil toque de extrañeza que hacía las cosas aún más interesantes.

Maratón de Spidey: dónde ver sus series y películas

Spiderman (2002)

Después de convertirse en un autor de culto dentro del cine de terror independiente con cintas como Posesión infernal (1981) o El ejército de las tinieblas (1992), el director Sam Raimi comenzó a moverse en los límites de la industria de Hollywood con cierta pericia, pero desde luego nunca hubiéramos imaginado que se metiera tan de lleno y que fuera capz de ofrecernos una de las películas de entretenimiento dentro del cine de superhéroes más estimulantes de los últimos tiempos.

Protagonizada por Tobey Maguire (49) como Peter Parker / Spider-Man, Willem Dafoe como Norman Osborn / Green Goblin, Kirsten Dunst como Mary Jane Watson, James Franco como Harry Osborn y J. K. Simmons como John Jonah Jameson.

Disponible: MAX

Spiderman 2 (2002)

Han pasado dos años desde que el tranquilo Peter Parker dejó a Mary Jane Watson, su gran amor, y decidió seguir asumiendo sus responsabilidades como Spider-Man. Peter debe afrontar nuevos desafíos mientras lucha contra el don y la maldición de sus poderes, equilibrando sus dos identidades: el escurridizo superhéroe Spider-Man y el estudiante universitario. Las relaciones con las personas que más aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición del poderoso villano de múltiples tentáculos Doctor Octopus, "Doc Ock".

Protagonizada por Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man, Alfred Molina como Doctor Octopus, Kirsten Dunst como Mary Jane Watson, James Franco como Harry Osborn y J. K. Simmons como John Jonah Jameson.

Disponible: MAX y Prime Video

Spiderman 3 (2007)

Tercera entrega de las aventuras del joven Peter Parker (Maguire). Parece que Parker ha conseguido por fin el equilibrio entre su devoción por Mary Jane y sus deberes como superhéroe. Pero, de repente, su traje se vuelve negro y adquiere nuevos poderes; también él se transforma, mostrando el lado más oscuro y vengativo de su personalidad. Bajo la influencia del nuevo traje, Peter se convierte en un ser egoísta que sólo se preocupa por sí mismo. Tiene, pues, que afrontar un dilema: disfrutar de sus nuevos poderes o seguir siendo un héroe compasivo. Mientras tanto, sobre él se cierne la amenaza de dos temibles enemigos: Venom y el Hombre de Arena.

Protagonizada por Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man, Topher Grace como Venom, Thomas Haden Church como El hombre de arena, Kirsten Dunst como Mary Jane Watson, James Franco como Harry Osborn y J. K. Simmons como John Jonah Jameson.

Disponible: Netflix, MAX y Prime Video

Amazing Spiderman (2012)

Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman.

Disponible: MAX y Prime Video

Amazing Spiderman 2 (2014)

La secuela de The Amazing Spider-Man llegará a nuestros cines el próximo 16 de abril de 2014. En esta nueva entrega, el personaje creado por Stan Lee, Peter Parker, tiene una nueva vida. No se ha olvidado de la promesa que le hizo a su chica, Gwen, pero permanecer lejos de ella para protegerla es una tarea imposible de cumplir... ¿Qué peligros acecharán esta vez a Gwen Stacy?

La vida de Peter parece funcionar correctamente hasta que un nuevo villano llamado Electro irrumpe en su vida. Pero él no es su única sorpresa: un viejo amigo llamado Harry Osborn, regresa para desvelar nuevos indicios sobre su pasado incierto.

Disponible: Netflix, MAX y Prime Video

Spider-Man: Homecoming (2017)

Peter Parker (Tom Holland, 28, Uncharted) es un adolescente que estudia en la escuela secundaria mientras lidia con los problemas típicos de un chico de su edad. Aunque en realidad su día a día no es del todo normal. Y es que Peter esconde una identidad secreta, la de Spiderman. Así que tiene que compaginar su vida en el instituto con su labor de superhéroe que se enfrenta a todos aquellos villanos que ponen en peligro la ciudad, sin ser descubierto.

Emocionado tras haber luchado con Los Vengadores, Peter regresará a su rutina junto a su tía May (Marisa Tomei, 59), pero la adaptación no será tan fácil como parecía. Por suerte contará con la ayuda de Tony Stark (Robert Downey Jr.), su ahora amigo y mentor, que le recomendará mantenerse alejado de los problemas. No obstante, esto se volverá una tarea imposible cuando un nuevo enemigo, conocido como El Buitre (Michael Keaton), amenace a Peter y a sus seres queridos.

Jon Watts (Coche policial, The Onion News Network) dirige esta nueva película sobre las aventuras de Spiderman, personaje interpretado por el actor Tom Holland (Capitán América: Civil War, En el corazón del mar). Completan el reparto Marisa Tomei (La gran apuesta, Y de repente tú), Robert Downey Jr (Vengadores: La era de Ultrón, Sherlock Holmes: Juego de sombras), Zendaya (K.C. Agente Especial, Shake It Up!), Donald Glover (Atlanta, Marte (The Martian)), Tony Revolori (La quinta ola, El gran hotel Budapest) y Michael Keaton (El fundador, Spotlight).

Reparto: Tom Holland (28), Michael Keaton, Robert Downey Jr. Zendaya.

Disponible: Netflix, Paramount +.

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Peter Parker (Tom Holland) decide dejar sus heroicidades a un lado durante unas pocas semanas, y sale de viaje por Europa con sus amigos Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) y el resto de compañeros de instituto. Pero las vacaciones de verano darán un giro inesperado cuando aparezca Nick Fury (Samuel L. Jackson), que tiene trabajo para Peter. Los Elementales, criaturas de arena, piedra, agua y fuego, están creando el caos y la destrucción en todo el continente. El joven Hombre Araña deberá desentrañar el misterio de estos ataques. Solo y con sus amigos en apuros, además de con la nueva aparición de Mysterio (Jake Gyllenhaal), Peter tendrá que asumir toda la responsabilidad ahora que Iron Man/Tony Stark ya no está.

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Samuel L. Jackson , Jake Gyllenhaal, Jon Favreau.

Disponible: Movista TV, Claro TV

Spider-Man: No Way Home (2021)

Después de que Mysterio desvelara la identidad de Spider-Man a todo el mundo en Lejos de casa, Peter Parker (Tom Holland), desesperado por volver a la normalidad y recuperar su anterior vida, pide ayuda a Doctor Strange para enmendar tal acción. El Hechicero Supremo de Marvel accede a ayudar al joven Hombre Araña, sin embargo, algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza hasta el momento.

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Disponible: Amazon Prime

Spiderman la serie animada (1994)

La serie consta de 65 episodios, que se emitieron originalmente del 19 de noviembre de 1994 al 31 de enero de 1998; haciendo hasta ese momento la serie más extensa del hombre araña. La serie fue escrita por John Semper Jr y producida por Marvel Films Animation. Esta serie animada es también considerada la más exitosa de todas las series hechas del Hombre Araña.

Debido al "crossover" con los X-men en la 2.ª temporada, con la misma alineación de X-Men La Serie Animada, queda establecido que ambas series comparten el mismo universo. Además, comparte el mismo universo con la segunda temporada de Iron Man.

Disponible: Disney +

Spiderman ha tenido un impacto profundo en la cultura popular. Su figura no solo se limita a los cómics, sino que ha trascendido a películas, series de televisión, videojuegos, y una amplia gama de productos de merchandising. La diversidad de su personaje, que ha incluido versiones como Miles Morales y Spider-Gwen, ha permitido que Spiderman sea un símbolo de representación e inclusión.

El Día Mundial de Spiderman es una fecha especial para recordar y celebrar a un superhéroe que ha sido fuente de inspiración para muchas generaciones. Es un día para honrar el legado de Spiderman y para compartir con otros fanáticos la alegría de seguir sus emocionantes historias.

¡Feliz Día Mundial de Spiderman!