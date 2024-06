Dani La Chepi revela por qué dejó de reclamar la cuota alimentaria a su ex

La actriz e influencer, Dani La Chepi (44), que tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, durante una entrevista describió que tiene problemas con su expareja, debido a que no recibe la cuota alimentaria por su hija.

"Ser buen padre no tiene que ver con pasar una cuota, cosa que igualmente yo no recibo desde hace años. Yo me rendí y claramente no es un buen ejemplo lo que estoy diciendo para las mujeres, lo sé. Pero no quise pelear más", expuso a Infobae, en una nota con el Pollo Álvarez (41).

Sobre este tema, la influencer describió cómo es la convivencia de su hija con el padre. "Isa tiene un papá claramente, pero que está menos tiempo con él. Ella vive 24/7 conmigo y cada diez o quince días se va con él, desde el sábado, hasta el domingo. Lo ama a su papá y él la ama a ella", declaró.

Al mismo tiempo, expresó por qué se rindió y dejó de reclamar la cuota alimentaria. "Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres claramente lo que estoy diciendo. A veces uno lucha por algo, pero hay otra cosa que lo detiene. Y cuando uno como adulto empieza estos procesos tendría que dejar a los hijos de lado, pero no siempre se puede y en este caso no se pudo", argumentó.

"Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. Mientras yo pueda ser el sostén de mi hija, que creo que lo voy a hacer siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa. Ya que toda mi vida laburé de un montón de cosas", sentenció.