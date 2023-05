Llega el final de Succession: detalles y curiosidades de la serie de HBO

Succession es una de las series más aclamadas y premiadas de los últimos años. La ficción creada por Jesse Armstrong narra las intrigas y luchas de poder de la familia Roy, dueña de un imperio mediático y empresarial. Con un reparto encabezado por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, entre otros, Succession ha conquistado al público y a la crítica con su mezcla de drama, humor negro y sátira social. Tras tres temporadas llenas de giros, traiciones y sorpresas, la serie llega a su final con una cuarta y última entrega que promete ser épica. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el desenlace de Succession.

El episodio final de Succession

La ficción enfoca la mirada en la batalla dentro la familia Roy para tomar control de WayStar RoyCo tras la muerte del patriarca Logan Roy (Brian Cox). Después del trágico suceso, los hijos Roman (Culkin), Kendall ( Strong) y Shiv (Snook) también lidian con las intenciones del visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), que pretende adquirir el codiciado conglomerado de medios.

El capítulo final ha sido titulado With Open Eyes (Con los ojos abiertos, en español) y tendrá una duración de 90 minutos. En declaraciones a Variety, el productor ejecutivo Adam McKay reveló que el cierre de la serie será impactante. “Tuve que recuperarme emocionalmente después de verlo. Oh por Dios. ¡Wow! Sabía lo que iba a pasar, pero aun así fue... ¡Oh por Dios!”, expresó.

James Cromwell, actor que da vida a Ewan Roy, también lanzó un rotundo elogio al desenlace de Succession. “Siempre pensé que Six Feet Under tuvo el mejor episodio final. Este está increíblemente cerca a ello. Es milagroso”, comentó para The Hollywood Reporter.

Fecha y hora de estreno del capítulo 10

El destino de WayStar RoyCo se conocerá el domingo 28 de mayo. A continuación, revisa la hora de estreno del capítulo final, según el país en que resides.