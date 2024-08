Bake Off y los jugosos sueldos: famosos confirmados y una baja sensible

El canal de las pelotas buscan liderar el rating de la televisión y recuperar terreno perdido tras la finalización de Gran Hermano, su ciclo más exitoso del año, que batió récord de audiencia. Su nueva apuesta es Bake Off y será conducido por Wanda Nara (37).

En esta ocasión, el programa de pastelería tendrá la participación de famosos y Wanda Nara será la conductora del ciclo tras la baja de Paula Chaves (39), quien estuvo encargada de estar al frente en las ediciones anteriores. En Intrusos, el periodista Guida Záffora adelantó que Bake Off tendrá una baja sensible en su jurado y Dolly Irigoyen (72) no formará parte del elenco.

Damián Betular estará como jurado en Bake Off.

De esta manera, el elenco de jurados estará conformado por Maru Botana (54), Christophe Krywonis (59) y Damián Betular (41). "Estaba confirmada y hace una semana dijo que no iba a poder por una cuestión de tiempos. Estamos hablando de Dolly Irigoyen, que fue jurada en la última edición y lo hizo bárbaro", afirmó el panelista.

El reality que conducirá Nara tendrá 12 participantes en total y el 1 al 16 de agosto se darán clases de pastelería obligatorias para cada concursante. "Las cuales durarán entre 3 y 4 horas por día. Las grabaciones comenzarán el próximo 20 de agosto, y que finalizarán el 10 de octubre", indicó.

Famosos confirmados y sueldos jugosos

El programa de América TV dio a trascender las figuras que participaran de Bake Off y revelaron que "cada participante cobrará $250.000 por capítulo y el premio para el ganador será de $30.000.000".

El elenco de famosos es muy diverso, hay figuras de las redes sociales, del mundo del espectáculo y de la música. Záffora tuvo la primicia y tiró que los confirmados son Damián de Santos (56), Cami Homs (27), Nacho Elizalde, Ángela Leiva (35), Javier Calamaro (59) y Callejero Fino (29).