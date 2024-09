Hernán Casciari y Chichita llegan a Mendoza: "Es una obra para que vayan padres e hijos"

El escritor Hernán Casciari vuelve a pisar suelo mendocino, pero esta vez no será solo él con su literatura sobre el escenario, sino que llagará con su madre. El show se llama La Señora que me Parió, y es la oportunidad perfecta para que Chichita tenga su derecho a réplica.

A un poco más de una semana de su llegada, La Coope charló con Hernán, quien confesó que se siente muy feliz de poder volver a visitar Mendoza, y aclaró que no es la primera vez que nos visita junto a su madre. "Antes de la pandemia estuvimos un par de veces en Mendoza con Una obra en construcción. Estaba mi vieja, mi hermana, mi cuñado, tres primos, cuatro sobrinos, un quilombo de gente. Fue una época en la que alquilamos un colectivo tipo motorhome y viajamos toda la familia por muchos lados del país con esta obra colectiva, donde Chichita también estaba".

Con respecto a la obra que presentará junto a su madre, Casciari destacó que a diferencia de sus presentaciones anteriores "es otro mundo, otro universo narrativo. Una cosa es hacer un unipersonal o estar con un músico donde hay cuentos y canciones, pero cuando está tu vieja arriba del escenario todo se convierte en algo que no sabés cómo va a terminar, por cómo es ella, por cómo está de cómoda arriba del escenario y por cómo le gusta molestarme".

El escritor nacido en Mercedes recomendó ir al teatro acompañado por un motivo muy particular: "Es una obra muy emotiva, recomiendo que vayan padres e hijos, sobre todo cuando no tienen muchas salidas en común. Yo les puedo asegurar que salen del show a comerse una pizza y la conversación entre ambos cambió".

Con respecto a dos de sus proyectos más importantes como la serie Canelones y la película basada en el arquero campeón del mundo Dibu Martínez Emi On Off, adelantó de manera exclusiva en La Coope: "De Canelones tenemos noticias buenísimas. Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre hacemos el estreno para los 15 mil socios productores de la miniserie que ya se terminó. Y al mismo tiempo, también solo para los socios productores, hay un libro con el storyboard de la miniserie, dibujada por Horacio Altuna y guion completo".

"Sobre la película del Dibu, este jueves tengo la reunión final con quienes vamos a hacer la serie, porque es un proyecto que vale 6 millones y medio de dólares y no tenemos esa guita, entonces nos tenemos que asociar. Ya está todo, ya sabemos con quién, todavía no podemos decirlo. Durante todo el 2025 es el trabajo de dibujo, de musicalización, de voz en off, para que esté en los cines en las vacaciones de invierno de 2026 que es justo antes del inicio del mundial".

Mientras Casciari construye su propia historia, la mirada pícara de su madre trae un poco de luz e ironía en la trama. En la obra también está acompañado del pianista Juan Carabajal, primo del escritor, a cargo de la música en vivo.

A través del financiamiento colectivo, Hernán Casciari y su productora Orsai, se asoció con el Paseo La Plaza y convocó a cientos de socios productores para impulsar la primera experiencia de producción teatral en comunidad. Así nació La Señora que me Parió, la obra que llega por primera vez a Mendoza, el próximo viernes 4 de octubre, en el Teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.