Brasil hundió a Chile y lo dejó al borde de la eliminación

En una jornada apasionante por donde se la mire, Brasil le dio un golpe casi de knock out a Chile, tras golearlo por 4 a 0. Ahora, el elenco trasandino depende de un milagro para conseguir la plaza de repechaje. Uruguay y Ecuador por su parte, aseguraron (junto a Brasil y Argentina) un lugar en Qatar 2022. Repasamos cada una de los encuentros.

Brasil 4-0 Chile

Los dirigidos por Tité, ya totalmente clasificados al próximo Mundial, no se relajaron y le propinaron una paliza a Chile con un contundente 4 a 0 que deja a los trasandinos al borde de la eliminación. Los goles los anotaron Neymar, Vinicius, Coutinho y Richarlison. Ahora, depende de un milagro, porque debería ganar su próximo partido ante Uruguay y esperar que Perú y Colombia pierdan.

Uruguay 1-0 Perú

En otro de los partidos calientes de la jornada, los Charrúas ganaron por la mínima y se metieron en la próxima cita mundialista. El gol lo anotó De Arrascaeta en la primera parte pero en el final hubo una gran polémica, ya que todo Perú pidió gol luego de un lanzamiento lejano de Trauco desde la izquierda, la pelota se fue cerrando y Rochet se metió con ella dentro del arco. Queda la duda si la pelota entró en su totalidad. Nada de esto le importa a Uruguay que después de mucho tiempo, se clasificó directamente a una cita mundialista, faltando todavía una jornada.

Colombia 3-0 Bolivia

El seleccionado Cafetero hizo los deberes y goleó a Bolivia, con goles de Diaz, Borja y Uribe. De esta manera, el elenco dirigido por Reinaldo Rueda se ilusiona con ingresar en el repechaje, aunque no depende de sí mismo, ya que se encuentra un punto abajo de Perú.

Paraguay 3-1 Ecuador

Los Guaraníes lograron un merecido triunfo, aunque la Selección que dirige Guillermo Barros Schelotto ya está completamente eliminada. Al margen de la derrota, Ecuador (equipo del argentino Gustavo Alfaro) se metió en Qatar 2022 tras la caída de Perú y de Chile. Enorme campaña de la Tricolor, que vuelve a una cita mundialista, como lo hizo en 2014.

Hay que recordar que Argentina y Venezuela se miden este viernes desde las 20:30, cerrando la fecha 17. La última jornada será la siguiente: Perú-Paraguay, Venezuela-Colombia; Bolivia-Brasil; Chile-Uruguay y Ecuador Argentina.

Posiciones actuales: Brasil 42 (C), Argentina 35 (C), Ecuador 25 (C), Uruguay 25 (C), Perú 21 (*), Colombia 20, Chile 19, Paraguay 16, Bolivia 15, Venezuela 10.

(C): Ya clasificados al Mundial de Qatar

(*) Quien finalice en el quinto lugar (hoy Perú), jugará un repechaje con un seleccionado de Asia.