Un importante economista analiza la falta de dólares y la recuperación Argentina

Ricardo Delgado, economista y presidente de la consultora económica Analytica, además de director de ENARSA, analizó en una entrevista con Radio Millenium la situación económica actual y ofreció su perspectiva sobre la recuperación. Anticipó una economía con menos pesos y una persistente escasez de dólares, lo que complicará la normalización financiera en los próximos meses.

Un punto crítico señalado por Delgado es la falta de dólares, lo que obligó al gobierno a ajustar su estrategia. Originalmente, se esperaba conseguir entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a través de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos privados, pero "no se consiguieron en tiempo y forma los dólares". La nueva estrategia de "emisión cero" implica retirar los pesos del mercado y controlar su intervención, haciendo evidente que "el privado es el que toma la decisión sobre el mundo de los dólares".

En cuanto a los salarios, Delgado destacó que los registrados crecieron en mayo, aunque a nivel interanual solo hubo una caída del 8%, mientras que los salarios no registrados cayeron un 32%. Esta disparidad en la recuperación salarial afecta el consumo, esencial para la demanda a corto plazo. "Con seguridad, este año, quizá los salarios privados sí, pero los públicos y los informales seguramente no van a recuperar lo perdido en 12 meses".

Delgado también subrayó la falta de políticas claras hacia el sector agrícola. "Sigue sin haber una política clara e inteligente con el campo y los productores de soja. Viendo los precios, el campo decide tener 14.000 millones de dólares aproximadamente guardados en silobolsas". Esta situación se agrava por la caída de los precios internacionales de la soja, ahora promediando algo más de 400 dólares por tonelada, en comparación con los 600 dólares de hace dos años.

En el contexto de los últimos meses, varios sectores tocaron fondo entre abril y mayo, sin grandes señales de recuperación para junio. "Claramente, ningún sector se está recuperando, porque el consumo no está reaccionando a la velocidad que debería". Esto complica el panorama económico, ya que la falta de reacción del consumo retrasa la recuperación esperada.

Finalmente, Delgado resaltó la desconfianza de los mercados hacia el gobierno debido a la insuficiencia de dólares para asegurar los pagos futuros de deuda: "Los mercados todavía no confían en este gobierno porque aún no hay dólares suficientes para asegurar los pagos futuros de deuda". Añadió que, "Estructuralmente, el sector externo argentino y el comercio exterior argentino no generan dólares".

