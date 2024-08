Un fruto de la recesión que pone en jaque los planes fiscales del Gobierno

Los números de recaudación tributaria, que se conocerán esta tarde, anticipan una fuerte caída, fruto de la recesión, lo que plantea un serio problema para las metas fiscales del Gobierno de Javier Milei.

Las razones las explicó en Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio) Aldo Abram, economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso, quien indicó: "Hay dos factores, uno es la recesión que hace que se paguen menos impuestos, y además tiene un impacto doble porque en la medida que la gente tiene problemas económicos, una de las cosas que antes que nada deja de pagar, por ejemplo una pyme, son los impuestos, porque al proveedor sino le paga no le mandan los insumos y no produce, y al trabajador le tiene que pagar porque sino no van a trabajar, entonces en cierta forma se empieza a financiar con el fisco".

Entonces, "cuando el nivel de actividad suele caer, mucho más lo hace la recaudación, por eso es tan importante que la recuperación que empezó a amagar aparecer en mayo en la Argentina gane velocidad lo más rápido posible, cosa que suena bastante difícil que suceda con un cepo". Por ello, opinó que "deberíamos tratar de salir a una unificación cambiaria; después el resto de las regulaciones, como hay tantas del gobierno anterior, probablemente se tarde algunos meses en poder eliminarlas, pero por lo menos ir a una unificación cambiaria, porque eso va a facilitar mucho más el funcionamiento de la economía".

"Lo otro que hay también es una gran expectativa es en estos instrumentos que se han lanzado, la moratoria, en el blanqueo. y también que se volvió a sancionar que haya un mal llamado Ganancias", pero "Todas estas cosas todavía no empezaron a impactar en la recaudación tributaria, y ahí es donde hay alguna expectativa, porque con eso se va a poder seguir sosteniendo hacia adelante esta estrategia de gobierno de tener sus ingresos igual que sus gastos", remarcó el economista.

A la hora de analizar las dificultades, Abram remarcó: "Lo más preocupante en este momento pasa por el tema monetario. Si alguien hubiera pedido a finales del año pasado al FMI, a cualquier inversor, analista, que se imaginara el escenario fiscal mejor que se podía imaginar para el país en 2024, diría que ninguno hubiera apostado un centavo a que íbamos a tener un poco más que superávit primario", y añadió: "Me parece que el problema que tiene hoy Argentina tiene que ver con el nivel de actividad, y tiene que ver con el cepo y la incertidumbre que se ha generado a partir de este crecimiento de la brecha que vimos en mayo y junio, porque todos saben que los exportadores empiezan a no liquidarte".

Para finalizar, destacó. "Este no es el momento más difícil de la gestión de este gobierno, el momento más difícil de la gestión fue su asunción, porque estábamos en un proceso híper inflacionario, y se tomaron decisiones muy tajantes para evitarla, entre ellas era dejar de emitir. Esto es ir tratando de resolver la infinidad de problemas que se han heredado, la recesión es algo que se ha heredado, por eso es que deberíamos buscar una unificación cambiaria lo más rápido posible, para que la recuperación sea fuerte y podamos sacar a toda la gente de la pobreza".